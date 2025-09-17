Son Mühür- CHP'de parti içi iktidar tartışmalarına son vermesi amacıyla Özgür Özel ve kurmaylarının bulduğu formül olarak dikkati çeken 21 Eylül olağanüstü kurultay hamlesine karşı bir Ankara kurultay delegesinin harekete geçtiği ortaya çıktı.

Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na yapılan başvuruda kurultay için toplandığı öne sürülen imza sayısının söylendiği gibi 900'ün üzerinde olmadığı, noterden toplanan imza sayısının sadece 170-180 civarında olduğu öne sürülerek, parti tüzüğünde imza sonrası beklenmesi gereken 15 günlük sürenin beklenmeden kurultayın toplanmak istendiği gerekçeleri neden olarak ortaya sürüldü.



Bugün gözler YSK'da...



YSK'nın bugün saat 14.00'de olağanüstü kurultayın iptaliyle ilgili başvuru hakkında karar vermesi bekleniyor.

İstanbul il kongresinin iptali, Özgür Çelik'in il başkanlığından alınması ve yerine Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasının ardından devam eden İstanbul ilçe kongreleri durdurulmuş, CHP'nin itirazının ardından YSK kongre takviminin devam etmesine izin vermişti.



Önder Sav'ın formülü olduğu öne sürülmüştü...



15 Eylül'deki kurultay iptal davasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına yeniden gelme ihtimaline karşı, Özgür Özel ve kurmayları, eski Genel Sekreter Önder Sav'ın önerisiyle delegelerden imza toplayarak 21 Eylül'de olağanüstü kurultay kararı almıştı.

21 Eylül'deki kurultayda delegelikleri düşürülen İstanbul'un 196 kurultay delegesiyle, MYK ve PM'nin olağanüstü kurultayda oy kullanmayacakları açıklanmıştı.