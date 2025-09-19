Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir metin yayınlayarak, gazilerin vatanın bütünlüğü için bedenlerinin siper etmiş yiğitler olduğunu altını çizdi ve konuyla ilgili önemli mesajlar verdi.

Yankı Bağcıoğlu: Sakarya Meydan Muharebesi’nin zaferle taçlandığı kutlu bir gündür

Kendisi de asker kökenli bir siyasetçi olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 19 Eylül’ün gözünü kırpmadan cepheye koşan kahramanların günü olduğunun altını çizerek, “Bugün, 19 Eylül Gaziler Günü: Vatan toprağının her karışını kanlarıyla, alın teriyle ve eşsiz fedakârlıklarıyla mühürleyen kahraman gazilerimizi ve sonsuzluğa intikal eden başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi minnet, şükran ve sonsuz bir vefa ile anıyoruz.

19 Eylül, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Gazi’ unvanını aldığı, Sakarya Meydan Muharebesi’nin zaferle taçlandığı kutlu bir gündür. Bu tarih, Türk milletinin bağımsızlık ateşini yüreğinde taşıyan, vatan için gözünü kırpmadan cepheye koşan kahramanlarının onur günüdür. Gazilerimiz, bu aziz vatanın bölünmez bütünlüğü için bedenlerini siper etmiş, şanlı bayrağımızın gölgesinde dimdik durmuş yiğitlerdir; şehitlerimiz ise bu toprakları bize ebedi yurt kılan kutsal emanetlerdir.” diye konuştu.

“Vatan size minnettardır”

Son olarak, Gaziler Günü’nün sadece bir anma değil, millet olarak kahramanlara vefa borcunu gösterme günü olduğunu aktaran CHP’li Yankı Bağcıoğlu, söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Gaziler Günü, yalnızca bir anma değil, aynı zamanda millet olarak kahramanlarımıza olan vefa borcumuzu hatırlama ve bu borcu ödeme kararlılığını gösterme günüdür. Onların destansı mücadeleleri, bizlere özgür bir vatan bırakırken, bizlere de bir ulusun onuruna, birliğine ve geleceğine sahip çıkma sorumluluğunu yüklemiştir.

Bu mukaddes günde, gazilerimizin ve şehitlerimizin hatırasına layık olmak için bir kez daha ant içiyoruz: Vatan için canını ortaya koyan her bir kahramanımızın hakkını savunmak, onların ailelerine kol kanat germek ve bu topraklarda bir daha hiçbir vefasızlığa izin vermemek boynumuzun borcudur. Vatan size minnettardır.”