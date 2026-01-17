Son Mühür / Atakan Başpehlivan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, iktidar tarafından duyurulan Genç İstihdam Hamlesi - Güç Tanıtım Programı’na eleştiriler yöneltti. Karasu, söz konusu programın gençlere güvenceli bir iş imkânı sunmadığını belirterek, uygulamanın gençleri güvencesiz, esnek ve geçici çalışmaya yönlendirdiğini savundu.

“Müjde değil, güvencesizlik”

Program çerçevesinde gençlere haftada yalnızca üç gün çalışma imkânı tanındığını, karşılığında ise günlük 1.375 TL ‘cep harçlığı’ verileceğini hatırlatan Karasu, bu modelin güvenceli istihdamla bağdaşmadığını vurguladı. İlk altı ay boyunca ücret ve sigorta primlerinin İŞKUR tarafından karşılanmasına karşın, bu sürenin ardından işverenlere yönelik herhangi bir zorunlu istihdam yükümlülüğü bulunmadığına dikkat çekti. Karasu, bu durumun genç işsizliğini yalnızca kısa vadede ve kâğıt üzerinde düşük gösterdiğini ifade etti.

“3 milyona yakın genç ne eğitimde ne işte”

Karasu, TÜİK’in 3. çeyrek iş gücü verilerine işaret ederek, 15-24 yaş arası 11 milyon 489 bin gencin yüzde 25,4’ünün, yani yaklaşık 2 milyon 922 bin gencin, ne eğitimde ne de istihdamda yer aldığını hatırlattı. Bu tablonun gençlerin geleceğe dair umutlarını zayıflattığını belirten Karasu, Türkiye’de üniversite mezunu işsiz oranının yüzde 9,2 seviyesinde olduğunu ve bu oranla Türkiye’nin Avrupa’da ilk sırada yer aldığını kaydetti.

“Gençler kalıcı iş bekliyor”

İŞKUR verilerine de değinen Karasu, 15-24 yaş arası 462 bin 302 gencin kayıtlı işsiz olduğunu, bunların 250 bininin 3 ila 12 aydır iş beklediğini aktardı. Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 230 bin 760 gencin işten çıkarıldığı için işsizlik ödeneğine başvurduğunu belirten Karasu, resmi verilerin genç işsizliğinin ulaştığı boyutu açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. Karasu, iktidarın gençlere kalıcı ve güvenceli istihdam sağlayacak politikalar yerine geçici ve günübirlik çözümlerle sorunu ertelediğini savunarak, bu anlayışın gençlere güvenli bir gelecek sunmadığını dile getirdi.