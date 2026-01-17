Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batısında yer alan ve YPG/SDG kontrolünde bulunduğu belirtilen Deyr Hafir bölgesine askeri birliklerin giriş yaptığını duyurdu. Operasyonun başlamasıyla birlikte YPG/SDG unsurlarının bölgeden çekildiği bildirildi.

Ordu Batıdan kente ilerledi

Suriye ordusu, sabah saatlerinde Deyr Hafir kırsalındaki Humeyme köyü yönüne birlik sevk etti. Güzergâh üzerindeki toprak bariyerlerin kaldırılmasının ardından askeri unsurların kentin batı kesimlerinden Deyr Hafir’e giriş yaptığı aktarıldı. Ordunun, kent genelinde kontrolü sağlamaya yönelik ilerleyişini sürdürdüğü belirtildi.

“İlk birlikler sahada”

Suriye Devlet Televizyonu el-İhbariyye, orduya bağlı ilk askeri grupların Deyr Hafir’den başlayarak Fırat Nehri’nin batı hattında konuşlanmaya başladığını duyurdu. Bölgenin, Fırat’ın batısında yer alması nedeniyle sahadaki askeri ve siyasi dengeler açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekildi.

YPG/SDG çekilme kararını duyurdu

Terör örgütü YPG/SDG’nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgüt unsurlarının sabah saat 07.00 itibarıyla Fırat Nehri’nin doğusuna çekilmeye başlayacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Suriye ordusunun bölgeye yönelik ilerleyişini hızlandırdığı ifade edildi.

Askeri alan ilanı ve insani koridor

Suriye ordusu, 13 Ocak’ta Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere Fırat’ın batısında örgüt kontrolünde olduğu belirtilen bölgeleri askeri alan ilan etmişti. Sivillerin güvenli tahliyesi için M15 kara yolu üzerinde insani koridor açıldığı duyurulmuştu. Operasyon öncesinde hedef alınacak noktaların haritaları yayımlanarak sivillerden bu alanlardan uzak durmaları istenmişti.

Savunma Bakanlığı’ndan açıklama

Suriye Savunma Bakanlığı, YPG/SDG’nin Fırat Nehri’nin batısındaki temas hatlarından çekilme kararını olumlu karşıladıklarını bildirdi. Bakanlık açıklamasında, bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik adımların sürdürüleceği vurgulandı.