Son Mühür- CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rahip Brunson davasına ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Trump, katıldığı bir programda, “Ben gelmeden önce Rahip Brunson 35 yıl hapse mahkûm edilmişti. Benim aramamdan sonra Erdoğan onu 35 yıllık hapis cezasından kurtardı” ifadelerini kullanmıştı.

Tanal, Trump’ın bu sözlerinin Türkiye’de sıkça tekrarlanan “yargı bağımsızdır, mahkemeler tarafsızdır” söylemlerini boşa çıkardığını belirtti.

“Mahkeme kararları telefonla değişmez”

Tanal, Anayasa’nın 138. maddesine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bir hukuk devletinde mahkeme kararları telefonla değişmez. Hakimler hiçbir makamın telkiniyle hareket edemez. Suçta ve cezada eşitlik ilkesi gereği, bir kişi için uygulanan hukukun başkaları için askıya alınması kabul edilemez. Kayırmacılık yasaktır. Devletin çıkar ilişkileri uğruna bir kişi kayırılıyorsa ortada adalet yoktur.”

“Yargı sarayda şekilleniyor”

Trump’ın sözlerinin, yargı kararlarının bağımsız mahkemelerde değil, sarayda ve telefon diplomasisiyle şekillendiğinin açık göstergesi olduğunu söyleyen Tanal, şöyle konuştu:

“35 yıl hapse mahkûm edilen bir sanığın tek bir telefon görüşmesiyle özgürlüğüne kavuşması, yargının bağımsızlığını, hukuk devletini ve adalet duygusunu yerle bir etmiştir.”

“Demokrasi çökmüştür”

Türkiye’de yargının milletin değil, iktidarın ve dış ilişkilerdeki güç dengelerinin hizmetinde olduğunu vurgulayan Tanal, “Bu tablo yalnızca yargı sistemimizin değil, demokrasimizin de çöktüğünü ilan etmektedir. Türk milleti bunu hak etmiyor. Hiçbir dönemde ülkemiz bu kadar kötü duruma düşmemiştir” ifadelerini kullandı.