Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçmişte uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapmış olan AK Partili eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP İstanbul İl Kongresi’yle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çekildiğini öne sürdü.

Savcı Sayan: CHP İl Kongresi tiyatro sahnesi gibiydi

CHP İstanbul İl Kongresi’nin tiyatro sahnesine benzediğini vurgulayan AK Partili Savcı Sayan, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a operasyon çekildiğini belirterek, “İstanbul Olağanüstü CHP İl Kongresi’ni televizyondan izledim, adeta bir tiyatro sahnesi gibiydi. Çıkardığım sonuç şu: Yargının içindeki bir klik, Sayın Cumhurbaşkanımıza operasyon çekiyor. Bu başka türlü izah edilemez. Cumhurbaşkanımızın hiçbir dahili olmadığı halde, her şey sanki ondan kaynaklanıyormuş gibi bir hava oluşturuluyor.” diye konuştu.

“Allah aşkına, bu iş nereye kadar gidecek?”

Öte yandan, CHP’nin söz konusu gidişinin çok tehlikeli bir durum olduğunu kaydeden AK Partili Savcı Sayan, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bu çok tehlikeli bir gidiştir. Bırakın CHP, kendi tüzüğüne, kendi yapısına, Siyasi Partiler Yasası’na ve YSK’ya göre seçimini yapsın. Allah aşkına, bu iş nereye kadar gidecek?”