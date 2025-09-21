Son Mühür- CHP'de parti içi rekabette Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle dikkati çeken Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Alevi kimliği üzerine yoğunlaştırılan söylemlere tepki gösterdi.

“Biz dile ve söze bakmayız; öze ve hale bakarız.”

Hacı Bektaş-ı Veli

Özü çürüyenin sözü de zehirdir;

Zehirle karşılaşınca sustuk,

Sustukça taşlandık.

Bu ülkenin en ağır bedellerini ödeyen, katliamlarda evlatlarını, canlarını toprağa veren; ama onurundan, eşitlik ve adalet mücadelesinden asla vazgeçmeyen Aleviler, bugün aynı nefretin hedefinde.'' hatırlatmasında bulunan Sarıbal,

''Aleviler bu ülkenin demokrasi mücadelesinin onurlu taşıyıcılarıdır. CHP’nin ayakta kalmasını sağlayan oyların omurgasıdır.



Ama bugün, partinin kendi içinden 7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı sürdürülen itibar cellatlığıyla hedef alınan da, sırtına hançer vurulan da yine Alevilerdir.

Ve ne yazık ki bu hançerin pası, partimizin eşitlik ve özgürlük mücadelesine bırakılan kirli bir mirastır.'' değerlendirmesinde bulundu.

İftira ve yakıştırmaları kınıyorum...



''Fikri Sağlar’dan Hikmet Çetin’e, Orhan Bursalı’dan Merdan Yanardağ ve Levent Tüzel’e kadar, Alevi kimliği üzerinden ülkenin en onurlu ve vicdanlı insanlarından Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yapılan tüm haksızlıkları, iftiraları ve yakıştırmaları kınıyorum.'' diyen Sarıbal,

''Önce kin kusup ardından “yanlış anlaşıldım” gölgesine sığınanları affetmeyeceğiz. Tarih, Meclis Başkanlığı makamını taşımış olmasına rağmen Numan Kurtulmuş ve Hikmet Çetin gibi nefreti körükleyip sonra pişmanlığa sarılanları değil; sözünün ardında dimdik duran, bedeli ne olursa olsun duruşundan vazgeçmeyenleri yazacaktır.

Mesele kongrelerde kimin genel başkan olduğu değildir.

Mesele bu ülkenin onurlu geleceği için ne yapıldığıdır.

Oysa siyaset kimsenin malı değildir!

CHP kimsenin şirketi değildir!'' mesajı verdi.