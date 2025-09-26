Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, bütçeden şehir hastanelerine rekor ödeme gerçekleştiğini açıklayarak, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve iktidarı eleştirdi.

Zeliha Aksaz Şahbaz: Ödenen parayla 50 tane devlet hastanesi yapılırdı

Bütçede şehir hastanelerine rekor ödeme gerçekleştiğini açıklayan ve Sağlık Bakanlığı’nın Ağustos ayı sonuna kadar şehir hastanelerine 76 milyarın üzerinde ödeme yaptığı belirten CHP’li Şahbaz, “Bütçeden Şehir Hastanelerine rekor ödeme gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı, 2025 bütçesinden KÖİ şehir hastanelerine sadece Ağustos ayı sonuna kadar 76 Milyar 201 Milyon TL ödeme yaptı.

Bu miktar, bu hastanelere için 2025 yılı bütçesinde ayrılan toplam tutarın (104.6 Milyar TL) %73'üne denk geliyor. Yılsonunda bu oranın çok daha yukarılara çıkacağı açık. Şehir Hastanelerinde Bütçe Planları Tutmuyor, Ödemeler Katlanıyor; 2024 yılı için planlanan bütçe 83.7 Milyar TL iken, gerçekleşme 90.5 Milyar TL oldu. 2025'te ise bu artış hızı devam ediyor. Sadece 8 ayda ödenen bu 76 Milyar TL ile 200 yataklı tam teşekküllü 40-50 adet devlet hastanesi inşa edilebilirdi.” diye konuştu.

“Yüksek maliyetlere yol açtı”

Son olarak, konuyla ilgili Sayıştay Raporu’ndan bilgilendirmelerde bulunan CHP’li Zeliha Aksaz Şahbaz, söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Sayıştay Raporu: 40 Sayfalık Usulsüzlük ve Yağma Detayı; Sağlık Bakanlığına yönelik 143 sayfalık Sayıştay Denetim Raporu'nun 40 sayfası sadece Şehir Hastanelerindeki usulsüzlüklere ayrılmış. Raporda ortaya çıkan ve düzeltilmeyen başlıca usulsüzlükler şunlar: Zamansal ve Mali Revizyon Eksikliği: Yer teslimi yapılmadan inşaat başlanmasına rağmen yatırım/işletme süreleri revize edilmedi.

Proje süreçleri tamamlanmadan ödemeler yapıldı. Eksik Hizmete Tam Ödeme: Yaptırılmayan yatırım ve hizmetlerin bedeli için revizyon yapılmadı. Ticari Alan İstismarı: Sözleşmeden çok daha fazla ticari alan kullanıldığı halde bu durum kira bedeline yansıtılmadı ve bedel Sağlık Bakanlığı'na ödenmedi. Enerji ve Altyapı Eksiklikleri: Ticari alanlarda ve hizmet sunum alanlarında doğalgaz, elektrik ölçümleri eksik yapıldı; ısıtma/soğutma giderleri tahsil edilmedi. KDV İstisnası Karşılıksız Kaldı: KDV istisnası karşılığında kira bedeli ve süresinden vazgeçilmesi gereken işlemler yapılmadı. Ruhsatsız Hizmet ve Ödeme (Kütahya Örneği): Kütahya Şehir Hastanesi yapı kullanım izni olmadan açıldı, Hemodiyaliz Ünitesi bu nedenle açılamadı ancak Bakanlık ödemeleri (hemodiyliz dahil) devam etti.

Teknolojik Gelişmeler Maddesinde Haksız Ödeme (Ankara Etlik Örneği): Fiili tamamlama öncesi iş azalışı anlaşması olmasına rağmen kullanım bedeli düşürülmedi. Bakım ve Hizmet Eksiklikleri: Peyzaj ve bahçe bakımı (Konya Karatay), tıbbi cihaz temini, bakımı, laboratuvar ve görüntüleme sistemlerinin kurulmaması gibi eksiklikler tespit edildi. Hizmet Kalitesi Düşüklüğü: Görüntüleme hizmetlerinde randevu ve laboratuvar sonuçlarında gecikmeler yaşanıyo. Hakediş ve Mali Kontrol Zafiyeti: Laboratuvar ve görüntüleme hizmetlerinde hakediş kontrolü yetersiz. Pazar Testi Yapılmaması: En avantajlı fiyatı seçmek için yapılması gereken pazar testleri büyük ölçüde yapılmadı, bu da yüksek maliyetlere yol açtı.”