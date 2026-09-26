YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, son zamanlarda sosyal medya platformlar X ve İnstagram'da iktidara muhalif hesaplara yönelik gerçekleşen erişim engeli uygulamasını eleştirerek, konuyla ilgili görüşlerini kamuoyu ile paylaştı.

Özgür Özel: İktidara muhalefet etmek suç haline getirilemez

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda muhalif hesaplara yönelik gerçekleşen erişim engellerini eleştiren ve iktidara muhalif olmanın suç sayılmaması gerektiğini aktaran YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Son günlerde, X ve Instagram platformlarında çok sayıda hesabın erişime engellendiğine tanık oluyoruz.

Hangi görüşten olursa olsun, kapatılan hesapların tek bir ortak özelliği var: Siyasi iktidarın tarafını tutmuyor olmaları… Herhangi bir sosyal medya hesabı, siyasi görüşünden dolayı milli güvenliğe tehdit sayılamaz. Milli güvenliğimiz, iktidarın siyasi hamlelerine konu edilemez. İktidara muhalefet etmek suç haline getirilemez" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti bir siyasi partiden büyüktür"

Son olarak, sosyal medya platformları X ve İnstagram'a da seslenen Özel, Türkiye'nin bir siyasi partiden büyük olduğunu kaydederek, açıklamasına şu ifadeleri kullandı: "X ve Instagram platformlarını uyarıyoruz: İktidar partisinin antidemokratik talepleri üzerine aldığınız kararları yakından takip ediyoruz.

Unutmayın sizin de Türkiye’deki gücünüz bir avuç iktidar yanlısı muhteristen değil milyonlarca kullanıcınızdan geliyor ve siz bu süreçte yanlış tarafta durmamalısınız. Sizleri, bir partinin, tamamen siyasi hırslarla yürüttüğü haksız sansür uygulamalarının parçası olmamaya davet ediyoruz. Türkiye, bir avuç insanın; neyi okuyacağımıza, neyi izleyeceğimize, hangi düşünceyi dinleyeceğimize karar verdiği bir ülke olmayacak. 86 milyon yurttaşımız, düşünce ve kanaat özgürlüğüne sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti de bir siyasi partiden büyüktür"