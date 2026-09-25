Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’ndaki konuşmasına tepki gösterdi. Netanyahu’nun konuşması sırasında diplomatik heyetlerin salonu terk etmesinin tarihi bir yanıt olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletimizin BM kürsüsünden bir savaş suçlusu tarafından hedef alınması kabul edilemez” dedi.

Kılıçdaroğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. BM kürsüsünün savaş politikalarının meşrulaştırılacağı bir alan olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, Netanyahu’nun açıklamalarını ve İsrail’in Gazze’deki eylemlerini eleştirdi.

Gazze’de yaşanan can kayıplarına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, BM 81. Genel Kurulu’nda Gazze’de yaşanan ağır insani tabloyu yok sayan, 70 binin üzerinde masum insanın hayatını kaybettiği yıkımı aklamaya çalışan ve Türkiye başta olmak üzere kendisini protesto eden ülke temsilcilerini hedef alan küstah dili asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

“Tarihi bir yanıt”

Netanyahu’nun konuşması sırasında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu diplomatik heyetlerin salonu terk etmesini değerlendiren Kılıçdaroğlu, ““Türkiye’nin de aralarında bulunduğu diplomatik heyetlerin salonu terk ederek ortaya koyduğu tepki, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu hiçe sayan bu zihniyete verilmiş tarihi bir yanıttır. Netanyahu dün boş kalan salona konuşmuştur. Çünkü kendisi, insanlık vicdanında zaten mahkûm olmuştur. Açık ve net ifade ediyorum, iç politikadaki görüş ayrılıklarımız ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletimizin BM kürsüsünden bir savaş suçlusu tarafından hedef alınması kabul edilemez dedi.

Kılıçdaroğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bizim safımız bellidir; biz ezilen, bombalanan, yaşam hakkı gasbedilen Filistin halkının, barışın ve adaletin yanındayız. Dünya, şiddetin ve işgalin normalleştirilmesine teslim olmamalıdır. Tarihsel sorumluluğumuzun gereği olarak bir kez daha haykırıyoruz: Filistin halkı yalnız değildir. Bu katliamların failleri ve sessiz kalanlar, günü geldiğinde uluslararası adalet önünde mutlaka hesap verecektir.”