ABD’de çalıştığı kurumdaki usulsüzlükleri ifşa ettiği gerekçesiyle mobbinge maruz kaldığı, görevden uzaklaştırıldığı ve vizesinin iptal edildiği iddiasıyla tek kişilik protesto yürüyüşü başlattıktan sonra gözaltına alınıp tutuklanan Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek (36) hakkında mahkeme önemli bir karar verdi. New York Buffalo Federal Tutukevi’nde bulunan Dölek için 50 bin dolar kefalet karşılığında serbest bırakılma kararı çıksa da, ailesinin bu yüksek meblağı karşılayamaması nedeniyle yurt dışı kaynaklı bir yardım kampanyası başlatıldı. Ailesi, kefaletin ödenmesi için iş insanları ve devlet büyüklerinden destek bekliyor.

Usulsüzlük iddiaları ve sistematik baskı

Çukurova Üniversitesi mezunu olan ve İsviçre'de doktora eğitimini tamamlayan Dr. Furkan Dölek, 2023 yılında akademik çalışmalarını sürdürmek üzere ABD’deki Virginia Tech Üniversitesi'ne davet edilmişti. Aynı zamanda Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde (CERN) de araştırmacı olarak görev yapan Dölek, son olarak ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Fermilab’da çalışırken bazı usulsüzlükler ve güvenlik açıklarını tespit etti. Bu tespitleri resmi kanallardan bildirmesi üzerine baskı ve mobbinge maruz kaldığını ileri sürdü. Yaşadığı zorlukları sosyal medya hesabından da paylaşan Dölek, kurumların savunmasız araştırmacıları sömürdüğünü ve kendisinin doğruyu söylediği için cezalandırıldığını dile getirmişti.

Protesto yürüyüşü ve gözaltı süreci

Kurumsal sessizlik ve baskılar sonucu bir yıl önce görevinden uzaklaştırılan ve ardından vizesi iptal edilen Dr. Dölek, sesini duyurmak ve yaşadıklarına dikkat çekmek amacıyla Kanada’ya doğru tek başına bir protesto yürüyüşü başlattı. Ancak Eylül ayında ABD'nin Mohawk bölgesinde gözaltına alınarak tutuklandı ve New York Buffalo Federal Tutukevi'ne konuldu. Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nden avukatların davasını üstlendiği Dr. Dölek'in, yürüyüş sırasında fazla eşyalarından kurtulmak için çantasını attığı anları içeren bir videoyu paylaşması, yaşadığı çaresizliği gözler önüne sermişti.

Ailenin çaresizliği: "Bin dolar bile verecek gücümüz yok"

Mahkemenin 50 bin dolarlık kefalet kararının ardından buruk bir mutluluk yaşayan anne Zuhal Dölek, paranın henüz denkleştirilemediği için oğlunun serbest kalamadığını ifade etti. Dölek, kefaletin ödenmesi halinde oğlunun dışarıda tutuksuz olarak hukuk mücadelesine devam edeceğini ve yarım kalan bilimsel projelerine geri döneceğini belirtti. Aile, kefaletin toparlanması için yurt dışı kaynaklı GoFundMe üzerinden başlatılan kampanyaya destek çağrısında bulundu. Baba Hasan Dölek ise mahkemenin 5-10 bin dolar beklerken 50 bin dolar talep etmesinin morallerini bozduğunu belirterek, "Bizim bin dolar bile verecek gücümüz yok ama uğraşıyoruz," sözleriyle içinde bulundukları maddi sıkıntıyı dile getirdi. Aile, Dışişleri Bakanlığı ile birlikte özellikle Türk iş insanlarından bu kefaleti karşılamak için acil destek beklediklerini yineledi.