Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna 31 Mart seçimlerinde bir kez daha oturma başarısı gösteren Ekrem İmamoğlu'nun Mart ayından bu yana Silivri'de tutukluluğu devam ediyor.

Bu süreçte hakkında açılan davalar nedeniyle sık sık yargı önüne çıkan İmamoğlu'nun yargılandığı davalara bakan hakimlerin görev yerleriyle ilgili gelişmeler CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın da gündemindeydi.

''Sn. Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı dosyalarda ortaya çıkan tablo ürkütücüdür.'' vurgusunda bulunan Tanal, ''Yargıya müdahale mi var?'' diye sordu.

İmamoğlu'nun davalarında son durum ne?



Ahmak davası, Beylikdüzü ihale davası, Akın Gürlek davası, Bilirkişi davası ve diploma iptal süreciyle ilgili hakim değişikliklerine dikkat çeken Tanal,

''Karar arifesinde hâkim değişiyor.

Beraat veren ya da dosyanın sürüncemede bırakılmasına itiraz eden hâkim başka ile gönderiliyor.



Muhalefet şerhi yazan görevden alınıyor...



Muhalefet şerhi yazan üye ağır ceza görevinden alınıyor.

Tutuklama talebini reddeden hâkim görevden çekiliyor başka mahkemeye gönderiliyor.

İddianame yazan savcılar terfi ettiriliyor.

Heyetler bölünüyor özel heyetler kuruluyor.

Bu tesadüf değil yargının siyasallaştırılmasıdır.

Yargı iktidara göre karar vermez.

Yargı millet adına adalet dağıtır.

Anayasa açıktır.

Hâkimler bağımsızdır kimse talimat veremez.

Ama görünen o ki tarafsız yargılama değil karar mühendisliği yapılmak isteniyor.

Bu mesele bir kişinin meselesi değildir.

Bu mesele 85 milyonun adalet güvencesi meselesidir.

Dosyaya göre hâkim karara göre heyet olmaz.

Doğal hâkim güvencesi çiğnenemez.

Adalet talimatla değil hukukla olur.

Hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz.'' mesajı verdi.