Son Mühür/Merve Turan- İzmir merkezli inşaat ve emlak yatırımlarıyla tanınan Gökşin Grup, Türkiye’deki ekonomik sıkıntıların etkisiyle mali darboğaza düştü. Şirket ve ortağı Görkem Gökşin, yaşanan finansal sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulunurken, mahkeme her iki taraf için de 1 yıl süreyle kesin konkordato mühleti verdi.

Mahkeme kararı ve süreç

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 29 Ocak 2026 tarihinde görülen duruşmada, İcra ve İflas Kanunu’nun 289/3. maddesi gereğince şirket ve ortağı hakkında kesin konkordato mühletinin verilmesine karar verdi. Daha önce sağlanan geçici mühlet döneminde şirketin mali yapısı detaylı şekilde incelenmiş, konkordatonun başarı şansı değerlendirilmişti. Bu süreçte Prof. Dr. Ali Fatih Daltılıç, bağımsız denetçi sıfatıyla konkordato komiseri olarak görevini sürdürdü.

Alacaklılara başvuru çağrısı

Mahkemenin kesin mühlet kararının ilan edilmesinin ardından, şirketten alacaklı olanların 15 gün içinde konkordato komiserliğine başvuruda bulunmaları istendi. Alacaklıların, sahip oldukları alacakların hukuki dayanaklarını ve belgelerini sunmaları gerekiyor.

Belirlenen süre içinde başvuruda bulunmayan alacaklılar, konkordato projesinin görüşüleceği toplantılara katılamayacak ve oy kullanamayacak.