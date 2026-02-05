Son Mühür/ Beste Temel- İzmir, Türkiye’nin gıda arz güvenliği ve ticari sirkülasyonu noktasındaki stratejik önemini 2025 yılı verileriyle bir kez daha kanıtladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Su Ürünleri Hali ile Sebze ve Meyve Hali, geride bıraktığımız yıl boyunca sergiledikleri yüksek performansla Türkiye genelinde liderlik koltuğuna oturdu. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla çalışan bu tesisler, sadece İzmir’e değil, tüm Ege Bölgesi ve Türkiye’nin dört bir yanına sağlıklı, güvenilir gıda ulaştırılmasında kilit rol oynadı. Sıkı denetim mekanizmaları ve modern altyapı olanaklarıyla "marka" haline gelen haller, uzman mühendislerin ve zabıta ekiplerinin koordineli çalışmaları sayesinde hijyen standartlarından ödün vermeden rekor işlem hacimlerine ulaştı.

Su ürünleri ticaretinde 51 bin tonluk dev rekor

Ege Denizi’nin bereketini sofralara taşıyan İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali, 2025 yılında ulaştığı 51 bin 699 tonluk işlem hacmiyle Türkiye’nin en çok iş yapan balık hali ünvanını kazandı. Kültür balıkçılığından ithal ürünlere kadar geniş bir yelpazenin sunulduğu tesiste, hamsi 11 bin 898 tonla liderliğini korurken, onu 11 bin 601 tonla sardalya takip etti. Kupez, çipura ve levrek gibi türlerin de yoğun talep gördüğü dev tesis, sadece iç piyasaya ürün sağlamakla kalmadı; özellikle çipura ve levrek ihracatıyla Avrupa mutfaklarına da İzmir imzasını attı. Şehrin gastronomik zenginliğine katkı sunan bu merkez, her sabah gün ağarmadan ünlü şefleri ve seçici alıcıları ağırlayarak taze deniz ürünlerini ekonomiye kazandırıyor.

Şeffaf denetim: Beyan değil tespit usulü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Haller Şube Müdürü Murat Polat, başarılarının arkasında yatan temel faktörün "disiplinli denetim" olduğunu ifade etti. Türkiye’nin en modern gıda merkezlerinden biri olan balık halinin 58 bin metrekarelik dev bir alanda 44 ayrı satış noktasıyla hizmet verdiğini belirten Polat, denetim süreçlerinde dijital ve fiili kontrollerin bir arada yürütüldüğünü vurguladı. Hal girişlerinde yapılan araç kontrollerinden, satış anındaki kantar tespitlerine kadar her adımın mühendisler gözetiminde kayıt altına alındığını söyleyen Polat, "beyan usulü" yerine "tespit usulü" ile çalışarak kayıp ve kaçak oranlarını minimuma indirdiklerini, vatandaşın sofrasına giden her ürünün güvenilirliğini tescillediklerini dile getirdi.

Sebze ve meyve halinde yarım milyon ton barajı aşıldı

Türkiye’nin en büyük üç toptancı hali arasında sarsılmaz bir yere sahip olan İzmir Sebze ve Meyve Hali, 2025 yılını 541 bin 823 tonluk işlem hacmiyle kapatarak gıda ticaretindeki gücünü pekiştirdi. Mutfakların vazgeçilmezi olan domates, 81 bin tonu aşan satış rakamıyla listenin başında yer alırken; patates, soğan, biber ve narenciye grupları da işlem hacmini sırtlayan diğer ürünler oldu. 157 dükkanın faaliyet gösterdiği tesiste, yasal mevzuatlara tam uyum sağlanarak kaçak sebze girişinin önüne geçiliyor. Gece saatlerinde yoğunlaşan sevkiyat trafiği, uzman ekiplerin titiz bildirim kontrolleriyle yönetilerek taze meyve ve sebzenin en kısa sürede pazarlara ve manavlara ulaştırılması sağlanıyor.

Esnaftan çözüm odaklı belediyecilik teşekkürü

Hallerdeki düzen ve işleyiş sadece rakamlara değil, bölge esnafının memnuniyetine de yansıyor. Hem su ürünleri hem de sebze-meyve hali esnafı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 24 saat boyunca sahada olmasından ve sorunlara hızlı çözüm üretilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Çevre illerden gelen yoğun müşteri trafiğine rağmen temizlik ve güvenlik hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi, İzmir hallerini ticaret yapmak için en cazip merkezlerden biri kılıyor. Belediye yetkililerinin düzenli saha ziyaretleri ve esnafla kurulan güçlü diyalog, hallerin sadece birer satış alanı değil, aynı zamanda Türkiye’nin gözbebeği olan devasa birer ekosistem olarak gelişmesini sağlıyor.

