Son Mühür- Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek İsrail'in ablukasını kırabilmek için yola çıkanlar kervanına Küresel Sumud Filosu'ndan sonra Özgürlük Filosu da eklendi.

26 ülkeden 150'ye yakın Gazze gönüllüsü arasında Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de yer alıyordu.

Uluslararası sularda olmasına rağmen Özgürlük Filosu'ndaki gemilere operasyon düzenleyen İsrail'in aralarında üç Türk milletvekillerinin de bulunduğu aktivistleri gözaltına alındığı öğrenilmişti.

İsrail'in Gazze gönüllülerine yönelik operasyonlarına CHP'den de tepki geldi.



Gerekli adımlar derhal atılmalı...



''Milletvekillerimizin uluslararası sularda İsrail tarafından zorla alıkonulması yalnızca hukuka aykırı açık bir terör eylemi olmayıp, Millet Meclisi’mize ve egemenlik haklarımıza yapılmış hadsiz bir saldırıdır.'' hatırlatmasında bulunan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın,

''Milletvekillerimizin İsrail limanlarına götürülüp sınır dışı edilecekleri zamanı beklemek, bu hadsizliğe göz yummak anlamına gelir.

Hamasi nutuklar ile varılacak bir yer kalmamıştır; vekillerimizin, yurttaşlarımızın ve tüm aktivistlerin güvenliğini sağlamak, ülkemizin onurunu korumak için etkin adımlar derhal atılmalıdır.'' çağrısında bulundu.