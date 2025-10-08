Son Mühür- Tesla, “Standard” serisini tanıtarak elektrikli otomobil pazarında yeni bir sayfa açtı. Premium segmentteki modellerin ardından gelen bu hamle, markanın “herkes için Tesla” vizyonunun bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yeni seride yer alan Model Y Standard ve Model 3 Standard, tasarım çizgilerini korurken bazı donanım özelliklerinden feragat ederek maliyetleri düşürüyor.

Teknik özellikler

Her iki modelde de bazı önemli özelliklerin kaldırıldığı açıklandı.

Başlıca farklar şöyle sıralanıyor:

Autopilot’un “Autosteer” özelliği bu modellerde yer almıyor. Bunun yerine sadece adaptif hız sabitleyici, otomatik acil frenleme ve kör nokta uyarı sistemi bulunuyor.

-Tam Otonom Sürüş (Full Self-Driving) özelliği opsiyonel olarak sunulacak ve ek ücret gerektirecek.

-Araçlar arka çekişli (RWD) ve tek motorlu olacak; dört çeker (AWD) seçeneği bulunmayacak.

-Menzil, EPA standartlarına göre 321 mil (yaklaşık 517 km) olarak belirlendi.

-Arka koltuk yolcu ekranı ve radyo sistemi kaldırıldı.

-Deri koltuk yerine kumaş koltuk tercih edildi.

-Model Y Standard versiyonunda panoramik cam tavan ve adaptif uzun far sistemi bulunmayacak.

Tesla, bu yeni modellerle elektrikli araçların daha fazla kullanıcı tarafından tercih edilmesini amaçlıyor. Şirket, maliyeti azaltmak için bazı lüks donanımlardan vazgeçse de temel sürüş güvenliği ve performans özelliklerinden ödün vermediğini vurguluyor.

Fiyatlar ve satış tarihi

Yeni modellerin fiyatları dikkat çekici seviyede:

Model 3 Standard: 36.990 dolar

Model Y Standard: 39.990 dolar

Her iki model de premium versiyonlarına kıyasla 5.000 ila 5.500 dolar daha uygun fiyatla satışa sunulacak. Kasım ayında küresel pazarda satışa çıkması beklenen araçlar, Tesla’nın erişilebilirlik hedefinin ilk adımı olarak değerlendiriliyor.

Elektrikli otomobil rekabeti kızışıyor

Tesla’nın bu hamlesi, özellikle Çinli üreticilerin uygun fiyatlı elektrikli modellerle pazarda güç kazandığı dönemde geldi. Şirketin “Standard” serisi, sadece Tesla kullanıcıları için değil, genel olarak elektrikli otomobil pazarında da fiyat dengesini değiştirecek.