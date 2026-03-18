Son Mühür - İstanbul’un Fatih ilçesinde bazı yolların geçici olarak araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Hangi yollar trafiğe kapatılacak?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Saraçhane Meydanı ve çevresinde alınan güvenlik önlemleri kapsamında kapatılacak yollar ile alternatif güzergahların belirlendiğini duyurdu.

Buna göre saat 16.00’dan itibaren Fevzipaşa, Macar Kardeşler, İtfaiye, 15 Temmuz Şehitler, Gençtürk, Cemal Yener Tosyalı, Dede Efendi, Şehzadebaşı, Vezneciler, 16 Mart Şehitleri, Bozdoğan Kemeri, Darülfünun ve Gazi Mustafa Kemal Paşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı ve bu arterlere bağlanan tüm cadde ve sokaklar belirlenen noktalardan araç trafiğine kapatılacak.