Ortadoğu sularında gerilim, yerini somut bir çatışma tehdidine bıraktı. İran yönetimi, kendi doğal gaz altyapısına yönelik gerçekleştirilen saldırıların faili olarak gördüğü ABD ve İsrail hattına karşı misilleme hamlesini genişletiyor. Tahran’dan yapılan resmi açıklamada; Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sınırları içerisinde yer alan stratejik enerji sahalarının hedef alınacağı duyuruldu. Söz konusu duyuruyla birlikte bölgedeki petrol ve gaz tesisleri için "acil tahliye" koduyla çok kritik bir uyarı yayımlandı.

Misilleme stratejisi: Güney Pars saldırısına yanıt

İran devlet kanalları aracılığıyla servis edilen bildirilerde, saldırı kararının gerekçesi net bir şekilde ortaya konuldu. ABD ve İsrail güçlerinin, İran'ın güney kesimindeki Buşehr eyaletinde konumlanan ve ülkenin enerji kalbi sayılan Güney Pars doğal gaz sahasını hedef alması, Tahran'ın sabrını taşıran son damla oldu. Bu saldırıya karşılık olarak Körfez ülkelerindeki enerji altyapısının artık "meşru hedef" statüsüne alındığı belirtilirken, önümüzdeki saatlerde bu noktalara yönelik kapsamlı operasyonların icra edileceği ileri sürüldü.

Hedefteki dev tesisler ve koordinatlar belirlendi

Tahran yönetimi, sadece bir tehdit savurmakla kalmayıp, operasyon menzilindeki spesifik tesisleri de kamuoyuyla paylaştı. Yayımlanan tahliye listesinde; Suudi Arabistan’ın devasa üretim kapasitesine sahip Samref Rafinerisi ile Cübeyl Petrokimya Kompleksi ilk sıralarda yer alıyor. Liste, BAE’deki stratejik Al Hosn Gaz Sahası’nın yanı sıra, Katar’ın küresel enerji arzında kritik rol oynayan Mesaieed Petrokimya Kompleksi ve Ras Laffan Rafinerisi ile devam ediyor. Bu tesislerin hedef seçilmesi, küresel enerji piyasalarında şimdiden büyük bir tedirginlik dalgası yarattı.

Sivil kayıpları önleme iddiasıyla "Derhal terk edin" çağrısı

İran makamları, gerçekleştirmeyi planladıkları saldırıların sivil bölgelerden arındırılmasını amaçladıklarını iddia ederek sert bir ültimatom yayımladı. Açıklamada, bölgedeki tesis çalışanları, yerel halk ve yabancı uyruklu sakinlerin can güvenliği için belirlenen noktaları saniyelerle yarışarak terk etmeleri gerektiği vurgulandı. "Tüm vatandaşların ve bölge sakinlerinin gecikmeksizin güvenli mesafelere çekilmeleri istenmektedir" ifadeleriyle duyurulan bu çağrı, bölgedeki askeri hareketliliğin her an sıcak bir çatışmaya evrilebileceğinin en somut göstergesi olarak kabul ediliyor.