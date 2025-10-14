Son Mühür - Her yıl sonbahar mevsiminde gözlemlenen Taurid meteor yağmuru bu yıl da başladı. Bilim insanları, bu yılki etkinlikte özellikle “ateş topu” olarak adlandırılan parlak meteorların gökyüzünde dikkat çekebileceğini ifade ediyor.

Kasım ayında zirve yapacak

Amerikan Meteor Derneği’nin (AMS) verilerine göre, Taurid meteor yağmuru; 20 Eylül’de başlayan Güney Tauridleri ve 20 Ekim’de aktif hale gelen Kuzey Tauridleri sayesinde kasım ayı boyunca izlenebilecek. Güney Tauridleri’nin 4-5 Kasım, Kuzey Tauridleri’nin ise 11-12 Kasım gecesi zirveye ulaşması bekleniyor. Meteor yağmurunun kaynağı, Güneş etrafında 3,3 yıllık bir yörüngede dolanan 2P/Encke kuyruklu yıldızı olarak biliniyor. Kuyruklu yıldızın geride bıraktığı geniş enkaz bulutundan geçen Dünya, bu süreçte gökyüzünde meteor yağmurlarına tanıklık ediyor. Uzmanlara göre, uygun gözlem koşullarında saatte ortalama 5 meteor görülebilecek. Ancak Güney Tauridleri’nin zirve yaptığı dönemde Ay’ın dolunaya yakın konumda olması, daha sönük meteorların görünürlüğünü azaltabilir.

Gökyüzünde ateş topları görebilirsiniz

En etkileyici gök olaylarından biri olan ateş topları, normal bir meteordan çok daha parlak olup, bazen geceyi neredeyse gündüze çevirecek kadar ışık saçabiliyor. Bu meteorlar, birkaç santimetreden birkaç metreye kadar değişen boyutlardaki gök cisimlerinin atmosfere girmesiyle meydana geliyor. Bilim insanları, her iki Taurid akışının aynı anda aktif olduğu dönemlerde ateş toplarının görülme olasılığının arttığını vurguluyor. Gökyüzü meraklıları, açık ve karanlık alanlardan yapacakları gözlemlerle bu büyüleyici doğa olayını izleyebilir.