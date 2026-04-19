Son Mühür / Erkan Doğan - Türkiye okullardaki silahlı şiddet olaylarında öğrenci ve eğitimcilerine ağlarken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, görev süresi dolan uzman çavuşların uygun şartlarla okullarda güvenlik görevlisi olarak istihdam edilmesi önerisinde bulundu.

Milli Savunma Politikalarından Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, CHP İzmir İl Başkanlığı’nda bir basın toplantısı düzenledi. Okullarda gerçekleştirilen silahlı saldırılar sonucu katledilen eğitim şehitleri öğrenci ve öğretmenlerin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileyen Bağcıoğlu, “ Okullarda gerçekleştirilen silahlı saldırılar sonucu katledilen eğitim şehitlerimiz öğretmenlerimiz ile ömürlerinin ilkbaharında hayatlarını kaybeden evlatlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Üzüntü ve acımız tarifsizdir. Ama devletin sorumlu makamlarında olanların sadece üzüntü duymaları değil, görev ve sorumluluklarını da hatırlamaları milletimizin ortak isteğidir. Bu sorun birçok değişik alanda kapsamlı tedbirler alınmasını gerektiren vahim bir hale gelmiştir” dedi.

“Uzman çavuş yasa teklifimizin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır”

Okulların güvenlikli hale getirilebilmesinin bir çok başlık altında değerlendirilmesi gerektiğinin anlatan Bağcıoğlu, “Fiziki önlemler kapsamında; görev süresi dolan uzman çavuşların uygun şartlarla okullarda güvenlik görevlisi olarak istihdam edilmesine yönelik TBMM Milli Savunma Komisyonu Sözcümüz tarafından verilen yasa teklifinin önemi, son dönemde yaşanan silahlı saldırılarda bir kez daha ortaya çıkmıştır” diye konuştu.

"65 bine yaklaşan uzman erbaş var"

Bağcıoğlu, şunları söyledi, “Polisin her okulda güvenli tedbiri olması kısıtlı olacağı için. Telegram kanallarından planlar yapılıyor. Çocuklar hayatımızı kaybetmiş, ondan sonra telegram kanallarına operasyon yapılıyor. Bu yüzden 65 bine yaklaşan emekli edilen uzman erbaşlar var. TİM kültürü içinde yetişmiş, emir komuta zinciri içinde görev yapmışlar. Bu arkadaşlardan orman yangınlarında da kullanılabilir” diye konuştu.