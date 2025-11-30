Son Mühür- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kendisine tahsisli çakarlı aracının iş insanı Hazım Giray'a tahsis etmesiyle ilgili gelen eleştirilere kimi gazetecilerin de çakarlı araç kullandığını belirtip tek tek isimlerini saymıştı.

Halk Tv'nin konuğu olan Başarır, iddiasını bir adın ileriye götürerek bundan sonra da uzun süre tartışılmaya aday bir konuya parmak basmış, çoğu iktidara yakın 300 milletvekilinin plakalarını organize suç örgütleri ve mafyaya tahsis ettiğini öne sürmüştü.

Şamil Tayyar iddiaların peşine düştü...



Başarır'ın açıklamalarına ilk tepki AK Parti eski milletvekili gazeteci yazar Şamil Tayyar'dan geldi.

''Çakarlı aracı bir işadamında çıkan CHP’li Ali Mahir Başarır, yanlışını kabullenip özür dilemek yerine ‘başkalarında da var’ diyor.

Bazı gazetecilerin isimlerini sayıyor.

Devam ediyor:

‘Meclise kayıtlı çoğu iktidar milletvekiline ait 300 plaka işadamlarının, organize suç örgütlerinin, mafyanın elinde. Numan Kurtulmuş çık bunu açıkla.’

Bu listeyi nasıl oluşturdu bilmiyorum ama çok ağır bir itham.'' diyen Tayyar,

TBMM Başkanımız ve İçişleri Bakanımız bu iddialara açıklık getirmelidir.

''İddialar doğruysa suç üstü yakalanan Başarır’dan başlamak üzere iddia konusu tüm çakar tahsisleri iptal edilmeli, haklarında yasal işlem başlatılmalıdır.

Toplumsal vicdanı kanatan bu sorun, göz ardı edilecek hafiflikte değildir.

Hatırlatmış olayım.'' mesajı verdi.



Ali Mahir Başarır ne demişti?



CHP kurultayı devam ederken Halk Tv'ye konuk olan Başarır şunları söylemişti.

Gazeteciler Candaş Tolga Işık, Ferhat Murat, Ahmet Hakan, Hadi Özışık ve avukat Serkan Toper çakarlı araba kullanıyor mu?

Meclis’e kayıtlı çoğu iktidar milletvekiline ait 300 plaka iş adamlarının, organize suç örgütlerinin, mafyanın elinde. Numan Kurtulmuş çık bunu açıkla!

Bizim halkımız çete ve mafya işlerini çok sever. Vakti zamanında Kurtlar Vadisi başlayınca nefes almazlardı. Böyle olunca mecliste onları temsil eden vekillerin de aynı ahlaka sahip olması çok doğal.