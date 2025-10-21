Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Irak ve Suriye’de görev yapan Türk askerlerinin görev süresinin 3 yıl daha uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresine “hayır” oyu vereceğini açıkladı. Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yapılacak kritik oylama öncesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Meclis’te gündem: Irak ve Suriye tezkereleri

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündemde, Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkerenin süresinin 3 yıl daha uzatılması bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından sunulan tezkere, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) bu ülkelerdeki varlığını sürdürmesine ve olası tehditlere karşı operasyon yetkisinin devam etmesine olanak tanıyor.

CHP’den net tavır: “Hayır” oyu kullanılacak

CHP, uzun süredir devam eden sınır ötesi görev tezkereleri konusunda bu kez farklı bir tutum sergiledi. Parti yetkilileri, Irak ve Suriye’deki askerî varlığın süresini 3 yıl daha uzatmayı öngören tezkereye “hayır” diyeceklerini duyurdu. Parti yönetiminin aldığı kararın ardından CHP milletvekillerinin tamamının oylamada ret oyu kullanması bekleniyor.