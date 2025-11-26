Son Mühür / Alper Temiz - Cumhuriyet Halk Partisi, milyonlarca dairenin balkonuna, terasına ve hatta çatısına güneş paneli kurmayı “kaçak” olmaktan çıkaran çarpıcı bir kanun teklifi verdi. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan teklif, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun en sert tartışılan maddelerinden “fotovoltaik sistemler” tanımını tamamen değiştirerek, bireysel çatı ve balkon güneş enerjisi santrallerine adeta “serbestlik” getiriyor.

Teklifin en kritik maddesi: “ek madde 13”

Sunulan kanun teklifinin kalbi konumundaki EK MADDE 13 şu ifadeleri içeriyor:

“İmar planlarının tanziminde planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile müstakbel ihtiyaçlar göz önünde tutularak bina ve tesislerde fotovoltaik sistemlerin bulunması zorunludur.

Fotovoltaik sistemlerin bulunacağı bina ve tesisler ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

Bu madde kabul edildiği takdirde, bundan sonra yapılacak her yeni binada balkonlara, teraslara veya çatılara güneş paneli kurulması artık “zorunluluk” haline gelecek. Mevcut binalarda ise, panel kurmak isteyen vatandaşlar ruhsat, proje, iskan gibi hiçbir bürokratik engele takılmadan elektrik üretip satabilecek.

Genel gerekçe: “Enerji krizine karşı halkın cebinden çözüm”

Teklifin gerekçe bölümü oldukça sert bir dille yazılmış. CHP, vatandaşın faturalardan bıktığını, devletin ise enerji ithalatına milyarlarca dolar harcadığını vurgulayarak şu çarpıcı tespitlerde bulunuyor:

Türkiye’nin yıllık enerji ithalatı 100 milyar doları aşmış durumda.

2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi için çatı-balkon GES’ler en hızlı ve en ucuz çözüm.

Vatandaş kendi elektriğini üretip fazlasını satabilse hem fatura sıfırlanacak hem cari açık kapanacak.

Mevcut İmar Kanunu’nun katı yorumu yüzünden milyonlarca insan “kaçak GES” damgası yemekte.

Belediyeler keyfi şekilde balkonlara panel kurmayı engellemekte, vatandaş mağdur edilmektedir.

Madde madde ne değişiyor?

MADDE 1 – 3194 sayılı İmar Kanunu’na EK MADDE 13 ekleniyor. Yeni yapılacak her binada fotovoltaik sistem (güneş paneli) bulunması zorunlu hale geliyor.

MADDE 2 – Kanun, Resmî Gazete’de yayımlandığı günü takip eden ay başında yürürlüğe giriyor.

MADDE 3 – Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına veriliyor.

Teklif, özellikle büyükşehirlerdeki apartman sakinleri arasında büyük heyecan yaratmış durumda. Balkonuna 4-5 panel kurup aylık 3000-4000 TL elektrik faturasını sıfırlayan vatandaşların sayısı hızla artarken, belediyelerin “kaçak yapı” gerekçesiyle kestiği milyonlarca lira cezalar tepkilere yol açıyordu.

CHP’nin hamlesi, aynı zamanda iktidarın uzun süredir gündemde tuttuğu “her çatıya GES” hedefini yasal zemine oturtması açısından da dikkat çekiyor. Teklifin komisyona havale edilmesiyle birlikte, önümüzdeki haftalarda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda hararetli tartışmalar yaşanması bekleniyor.