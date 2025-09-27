CHP’nin 22’nci Olağanüstü Kurultayı’nın ardından Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı ve Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) belirlenmesi için ilk adımlar atıldı. Kurultay sonrası PM üyeleri, ilk ziyaretlerini Anıtkabir’e gerçekleştirdi.

Anıtkabir ziyaretinden sonra PM, parti genel merkezinde ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Genel Başkan Özel, PM üyelerine sunuş konuşması gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan toplantıda, MYK’nin yapısı ve görev süresiyle ilgili bilgilendirme sunuldu.

Özel, yeni MYK üyelerini PM’ye sunacak. Parti Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun onayı ile MYK göreve başlayacak. Olağan kurultay sürecinde görev yapan MYK üyelerinin yaklaşık bir buçuk ay boyunca görevde kalacak üyeleriyle herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.