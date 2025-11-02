İstanbul'un Kartal ilçesinde, dört katlı bir apartmanın taşıyıcı kolonlarında ciddi çatlaklar tespit edilmesi üzerine, yapının olası bir risk teşkil etmesini önlemek amacıyla derhal boşaltılmasına ve mühürlenmesine karar verildi. Yukarı Mahallesi, Doğan Sokak'ta bulunan ve 17 daireye ev sahipliği yapan binada yaşanan bu durum, hem bina sakinleri hem de çevredekiler arasında endişeye neden oldu. Yetkililer, can güvenliğini sağlamak için hızlı ve kapsamlı bir müdahale gerçekleştirdi.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine acil müdahale

Olay, Kartal'daki Yukarı Mahallesi'nde, yoğun yerleşimin bulunduğu Doğan Sokak üzerinde gerçekleşti. Apartmanın sakinleri, binanın zemin katlarında ve taşıyıcı kolonlarında gözle görülür çatlaklar ve hasarlar fark edince durumu zaman kaybetmeksizin ilgili mercilere bildirdi. Yapılan ihbarın önemi nedeniyle bölgeye kısa sürede AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi), emniyet ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Can güvenliği için tahliye ve mühürleme kararı

Bölgeye gelen uzman ekipler, binanın çevresini güvenlik şeritleriyle çevirerek sokağı kullanıma kapattı ve ilk önlem olarak binanın güvenliğini sağladı. Yapılan ilk teknik gözlemler ve incelemeler sonucunda, kolonlardaki çatlakların yapısal bütünlüğü tehlikeye atabileceği ve binanın oturulamaz durumda olduğu kanaatine varıldı. Bu risk değerlendirmesi üzerine, içinde ikamet eden vatandaşların tamamı tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliye işleminin ardından, Kartal Belediyesi Zabıta ekipleri binanın girişine resmi mühür vurarak, yapıya giriş çıkışları tamamen yasakladı. Bu mühürleme işlemi, binanın yıkım kararı alınana veya güçlendirme gerekliliği kesinleşene kadar geçerli olacak.

Bölgede güvenlik önlemleri sürüyor

Toplamda 17 dairenin bulunduğu bu binanın tahliye edilmesiyle birlikte, daire sahiplerinin ve kiracıların geçici barınma ihtiyaçlarının karşılanması için de çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. Ekipler, çökme veya parça düşme riskine karşı bina çevresindeki güvenlik şeridini genişleterek, Doğan Sokak'taki kullanımı da tamamen durdurdu. Yetkililer, binanın kesin akıbetinin belirlenmesi amacıyla detaylı yapısal analizlerin kısa süre içinde başlatılacağını ve elde edilen verilere göre bir yol haritası çizileceğini belirtti.