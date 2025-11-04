Son Mühür- Bahçeli’nin yakasında taşıdığı rozet ve parmağındaki yüzükte, Türk tarihine ve kadim kültürüne atıfta bulunan semboller yer aldı. Her iki aksesuarda da 24 Oğuz boyuna ait tamgaların işlendiği görüldü.

Kurt başı ve Türk bayrağı sembolleri

Bahçeli’nin rozetinde bir tarafta kurt başı figürü, diğer tarafta ise Türk bayrağı bulunuyor. Kurt başı, Türk mitolojisinde bağımsızlık, güç ve koruyuculuğu simgelerken; Türk bayrağı motifi milli birlik ve vatan sevgisini temsil ediyor.

Manevi anlam taşıyan ifadeler

MHP liderinin parmağındaki yüzükte, “El-Fettah” ve “Ya-Şafi” yazılarının yer aldığı görüldü. İslam kültüründe derin manevi anlamlar taşıyan bu ifadeler, “kapıları açan” ve “şifa veren” anlamlarını barındırıyor.

Siyasi mesajın ötesinde kültürel vurgular

Bahçeli’nin yüzük ve rozet tercihi, son dönemde yaptığı milli vurgulu açıklamalarıyla da uyumlu bulundu. Türk kültürünün köklü sembollerini taşıyan bu detaylar, MHP liderinin semboller üzerinden milli kimlik ve birlik mesajı verme geleneğini bir kez daha yansıttı.