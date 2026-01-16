Son Mühür - Kanser nedeniyle hayatını kaybeden ve Ankaralı Turgut olarak tanınan şarkıcı Turgut Karataş, vefatından kısa bir süre önce 5 çocuğundan 4’ünü evlatlıktan reddederek tüm mirasını kızı Eylem Boran’a bırakmıştı. Kardeşler arasında açılan miras davası sonuçlandı ve mahkeme Boran’ı haklı buldu.

'18 milyon' ayrıntısı

Uzun süre kanserle mücadele eden Turgut Karataş, bu süreçte beş çocuğundan dördünü evlatlıktan reddetmişti. Ünlü sanatçının çocukları, babalarının tedavisi için düzenlenen yardım kampanyasında 18 milyon lira toplandığını öne sürerek mirastan pay talebiyle dava açmıştı. Mahkeme ise toplanan yardım miktarının 250 bin lira olduğunu tespit etti.

SHOW Haber’in aktardığı bilgilere göre, kardeşlerin açtığı tereke davasına ilişkin açıklamalarda bulunan Ankaralı Turgut’un kızı Eylem Boran, “Babamın tedavisi için 18 milyon TL toplandığı söylendi. Bu parayı benim aldığım iddia edildi. Bugün babamın vasiyetini yerine getirdim. Babama söz vermiştim, çok şükür davayı kazandık” dedi. Boran ayrıca, “Babamdan bana miras olarak şeref, onur, gurur ve 300 bin TL borç kaldı” ifadelerini kullandı.