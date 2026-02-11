Son Mühür- Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınan isimlerinden Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında yaşamını yitirdi. Evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan oyuncunun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Evinde fenalaştı, hastanede kurtarılamadı

Edinilen bilgilere göre Arslan, gece saatlerinde Beyoğlu’ndaki evinde aniden fenalaştı. Yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evde gerçekleştirilen oyuncu, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan Arslan’ın kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Televizyon ekranlarının tanınan yüzü

Kanbolat Görkem Arslan, kariyeri boyunca birçok televizyon dizisinde rol aldı. “Çemberimde Gül Oya” ile ekran yolculuğuna başlayan oyuncu; “Hatırla Sevgili”, “Asi”, “Ezel”, “Yer Gök Aşk”, “Poyraz Karayel”, “Hayat Bazen Tatlıdır” ve “Kuruluş Osman” gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı.

Ayrıca “Muhteşem Yüzyıl” ve “Tatar Ramazan” gibi projelerde de performans sergileyen Arslan, farklı türlerdeki rolleriyle dikkat çekti.

Sinema ve kısa film çalışmaları

Televizyonun yanı sıra sinema alanında da çeşitli projelerde yer alan Arslan; “Daire”, “Teslimiyet”, “Yurt”, “Hayatın Tuzu” ve “Enes Batur Gerçek Kahraman” filmlerinde rol aldı. Oyuncu, “Yuva” ve “Ayak Altında” adlı kısa film projelerinde de kamera karşısına geçti.

Tiyatro kökenli bir sanatçı

4 Kasım 1980’de Düzce’de dünyaya gelen Kanbolat Görkem Arslan, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunuydu. 1998 yılından itibaren tiyatro sahnelerinde görev alan Arslan, uzun yıllar boyunca sahne çalışmalarını sürdürdü.

“Uyarca”, “Öküz”, “Köpeklerin İsyan Günü” ve “Tatyana” gibi oyunlarda rol alan sanatçı, tiyatro kökenini televizyon ve sinema projeleriyle birlikte devam ettirdi.