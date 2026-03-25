Son Mühür / Erkan Doğan -İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Selçuk Karakülçe ve Komisyon Başkan Vekili Erdal Karagöz, kentte yaşanan çevre felaketleri ile mücadelede her zaman en saflarda yer alıyorlar.

İzmir Körfezinin kirliliği, Gediz’deki kirlilik, tarım arazilerine dökülen molozlar, yeraltı sularının korunması, tarım ve hayvancılıkla geçinen çiftçilerin hakları…Bu konular konuşulurken ilk akla gelen isimler Selçuk Karakülçe ve Erdal Karagöz geliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Selçuk Karakülçe ve Komisyon Başkan Vekili Erdal Karagöz, İzmir’deki çevre facilalarının önlenmesinde gece gündüz demeden çaba harcıyorlar.

Doğaköy’deki TOKİ krizini İzmir ve Türkiye’ye onlar duyurdu

Son Mühür’ün de gündeme taşıdığı Menemen Doğaköy’deki hayvancılığı ve doğayı olumsuz etkileyeceği ifade edilen TOKİ projesini ilk defa Selçuk Karakülçe ve Erdal Karagöz İzmir ve Türkiye gündemine taşıdı. Köylülerle toplantı yaparak, Doğaköy’deki TOKİ krizini yüksek sesle haykıran CHP’li Meclis Üyeleri Karakülçe ve Karagöz, köylülerin yerinde yer alarak, bu konuda kamuoyu oluşmasında etkili oldular. İkili, yağmur çamur dinlemeden Doğaköy’e neredeyse her hafta giderek köylülerin yanında yer aldılar.

Karakülçe, “Nerede bir çevre felaketi varsa bir ordayız, karşısındayız”

Türkiye’de her yıl gerileyen hayvancılığın da kalkınması için çalışmalara yürüten Selçuk Karakülçe, Son Mühür’e yaptığı açıklamada, “Nerede bir çevre felaketi veya çevremizi tehdit eden bir durum varsa biz oradayız. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde aldığımız sorumluluk duygusuyla, kentimizi çevre felaketlerinden korumak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

“Maalesef bir toprak fabrikamız yok”

İzmir’in doğasını, toprağını, suyunu korumak için üstün bir gayret sarf ettiklerini anlatan Erdal Karagöz, Son Mühür’e şunları söyledi, “Bölgemizdeki tarım alanlarına sahip çıkmamız gerekiyor. Gelecekte gıda sorunu yaşanacağını düşünüyoruz. Bu sorunları yaşamadan gerekli önlemleri hep birlikte almalıyız. Toprağımızı ağır metallerden korumalıyız. Topraklardaki minerallerin özelliklerini bozmadan organik tarım yapmalıyız. Tarım alanlarının imara açılmasına kesinlikle karşı çıkıyoruz. Her ürünün fabrikası var maalesef toprak üretecek bir toprak fabrikamız yok”