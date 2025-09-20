Son Mühür- CHP’de ilçe kongreleri takvimi sürerken, İzmir’in çeşitli ilçelerinde yapılan kongrelerde hareketli anlar yaşandı. Mevcut başkanlar bazı ilçelerde güven tazeledi, bazı ilçelerde ise adaylar tek liste ile yola çıktı.

Karabağlar Kongresi olaylı geçti

CHP Karabağlar İlçe Kongresi, beklenenin aksine hareketli geçti. Mevcut İlçe Başkanı Volkan Gürboğa ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Ekincan Aksoy’un aday olması beklenirken, Aksoy son anda adaylıktan çekildi.

Aksoy’u destekleyen delegelerin bir kısmının salondan ayrıldığı kaydedildi. Can Ersoy ise adaylık için imza topladı ancak divana sunmadı. Daha sonra Belediye Meclisi’nin 9 CHP’li üyesi istifa etti.

Gürboğa Yeniden Başkan Seçildi

Tüm bunların gölgesinde Kongrede 416 delegenin 270’i oy kullanırken, 241 oyun geçerli sayıldığı açıklandı. Yapılan oylamanın ardından Volkan Gürboğa, yeniden Karabağlar İlçe Başkanı seçildi.

Karabağlar Kongresi’nin divan başkanlığına CHP İzmir eski Milletvekili Tacettin Bayır seçildi. Kongrede blok liste ile seçim yapılmasına karar verildi.

Çiğli Kongresi Tek Adayla Tamamlandı

Çiğli’de yapılan kongrede belediye başkanı Onur Emrah Yıldız ve Büyükşehir Meclis Üyesi Niyazi Arslan’ın desteklediği mavi liste öne çıktı. Tek aday olarak kongreye giren mevcut başkan Erkan Akar, 278 oy alarak yeniden başkan seçildi. 69 oy ise geçersiz sayıldı.

Uzun Süredir Görevde Olan Onbaşıoğlu Güven Tazeledi

İzmir’in bir başka ilçesi Efes Selçuk’ta ilçe başkanlığı görevini uzun süredir sürdüren İpek Onbaşıoğlu, belediye başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in desteğiyle tek aday olarak kongreye girdi. 128 oy alan Onbaşıoğlu, güven tazeledi.

Balçova Kongresinde Aküzüm Yeniden Başkan

Balçova’da mevcut ilçe başkanı Murat Aküzüm, belediye başkanı Onur Yiğit’in desteğiyle tek aday olarak kongrede yer aldı. Divan başkanlığını eski CHP Milletvekili Ali Yiğit yürüttü. Aküzüm’ün il delegeleri listesinde Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, eski Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ve eski PM üyesi Devrim Barış Çelik yer aldı. Aküzüm, 252 oyla yeniden başkan seçildi.

Güçlü Delege Çıkışı Yılmaz’a Avantaj Sağladı

Başka bir ilçe Kemalpaşa’da yapılan kongrede güçlü delege desteği ile öne çıkan ilçe başkanı Ahmet Yılmaz, belediye başkanı Mehmet Türkmen’in desteğini aldı. Eski gençlik kolları başkanı Ozan Yalçın’a karşı yarışan Yılmaz, 235 oyla güven tazeledi. Rakibi Yalçın ise 52 oyda kaldı.