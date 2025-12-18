Son Mühür/ Seçil Ünlü- Buca Belediyesi, İzmir’in en önemli doğal alanlarından biri olarak gösterilen Kaynaklar bölgesinde, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin katılımıyla kapsamlı bir doğa temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

“İzmir’de İyilik Var” hareketi kapsamında düzenlenen etkinlikte, hem çevre bilinci artırıldı hem de orman ekosistemine zarar veren atıklar temizlendi.

“Doğada çöpünü değil, ayak izini bırak”

Buca Belediyesi’nin öncülüğünde, Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Topluluğu ile Ege Orman Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik, “Doğada Çöpünü Değil, Ayak İzini Bırak” ilkesiyle hayata geçirildi.

Çalışma öncesinde gönüllülere, atıkların orman ekosistemi üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin farkındalık eğitimi verildi.

Ormandan 300 poşet atık çıkarıldı

Eğitimlerin ardından sahaya çıkan gönüllüler, Kaynaklar mevkiinde detaylı bir temizlik çalışması yaptı. Etkinlik kapsamında 300 poşet atık toplanarak bertaraf edildi.

Toplanan çöpler arasında özellikle cam ve plastik şişeler, mangal artıkları ve sigara izmaritlerinin yoğunlukta olması dikkat çekti. Yetkililer, bu tür atıkların orman yangınları ve doğal yaşam için ciddi risk oluşturduğuna vurgu yaptı.

Başkan Görkem Duman: “Ormanlar çocuklarımıza emanettir”

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, çevre koruma çalışmalarında toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti. Duman, şu ifadeleri kullandı:

“Bugünkü etkinliğe katılan tüm gönüllü vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Temizlik ve çevre koruma konusunda yerel yönetimler olarak üzerimize düşeni yapıyoruz ancak bu mücadelenin en güçlü paydaşı vatandaşlarımız olmalı. Sürdürülebilir bir çevre, ancak çevre bilinci gelişmiş bireylerle mümkün.”

“Büyük bir habitatın parçasıyız”

Başkan Duman, çevreye bakış açısının yalnızca kent merkezleriyle sınırlı olmaması gerektiğini vurgulayarak, doğanın bir bütün olduğunun altını çizdi. “Çevremiz sadece sokaklardan, caddelerden ibaret değil. Büyük bir habitatın içinde yaşıyoruz.

Bu doğa, bu ormanlar bizim değil; çocuklarımızın, gelecek nesillerin emaneti. Bu emanete en iyi şekilde sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu.”

Çevre iş birlikleri sürecek

Buca Belediyesi, önümüzdeki süreçte de sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllü yurttaşlarla birlikte çevre ve doğa odaklı etkinliklere devam edeceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kaynaklar başta olmak üzere ilçedeki doğal alanların korunması için farkındalık çalışmalarının artarak süreceği belirtildi.