İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı yürüttüğü çalışmalarda, “bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

23 dosyadan 43 yıl hapis cezası bulunan isim de yakalandı

Operasyon kapsamında; hakkında 23 ayrı dosyadan toplam 43 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ö., 7 ayrı dosyadan 11 yıl 11 ay hapis cezası bulunan K.Ö., 38 ayrı dosyadan 6 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan B.D. ile 18 ayrı dosyadan 2 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.A. gözaltına alındı.

Firari şüpheliler adliyeye sevk edildi

Haklarında kesinleşmiş hapis ve adli para cezası bulunan 4 firari, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.