Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, Ege Bölgesi’nde görev yapan il başkanlarını İzmir’de bir araya getirdi. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin de katıldı.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, buluşmanın ardından yaptığı yazılı açıklamada, toplantıda partinin yol haritasının, bölgesel çalışmaların ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerin paylaşıldığını ifade etti.

İl başkanları, toplantı kapsamında hem Ege Bölgesi’ndeki çalışmaları değerlendirme fırsatı buldu hem de önümüzdeki dönem için koordinasyon ve iş birliği planlarını görüştü.

Açıklamanın tamamı şu şekilde;

"Bugün İzmir’de, CHP Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ensar Aytekin’in katılımıyla Ege Bölgesinde seçilen İl başkanlarımızı ağırladık. Hep birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidara taşıyacak yol haritamızı konuştuk, deneyimlerimizi ve hedeflerimizi paylaştık. İktidarın ülkemize yaşattığı ağır ekonomik krizleri, yurttaşlarımızın geçim derdini ve bu karanlıktan çıkışın nasıl mümkün olacağını ele aldık. Biz biliyoruz ki çözüm, örgütlü mücadelede; çözüm, halkın yanında duran siyasettedir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in cesur, kararlı ve halktan yana liderliğiyle Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidara taşıyacağız. Birlikten aldığımız güçle, omuz omuza, yan yana yürüyeceğiz. Bu verimli buluşma için Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ensar Aytekin’e ve tüm il başkanlarımıza teşekkür ederim. Birlikte güçlüyüz. Birlikte başaracağız. Birlikte kazanacağız."