Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçtiğimiz günlerde olağan kongresini başarıyla tamamlayan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir’de, Çağatay Güç’ün il başkanlığına seçilmesinin ardından siyasi dengelerin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ekseninde şekillenmeye başladığına yönelik değerlendirmelerin, parti kulislerinde etkili bir şekilde dile getirildiği öğrenildi.

Güç'ün kazanması Tugay'a güç kattı

Partiye yakın siyasi kulislerden edinilen bilgilere göre, CHP İzmir Milletvekilleri Deniz Yücel ve Murat Bakan’ın olağan kongre sürecine kayda değer bir şekilde müdahil olamadığı öğrenilirken, kongre sonucunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a yakınlığıyla bilinen Çağatay Güç’ün il başkanlığı koltuğuna oturması ise, parti içinde Tugay’ın siyasi geleceği açısından önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

İzmir'de CHP siyaseti yeniden şekilleniyor

Aynı kaynaklar, önümüzdeki aylarda yapılması beklenen kurultay öncesinde Tugay’ın örgüt içerisindeki konumunu güçlendirdiğine ve parti meclisine kendisine yakın isimleri taşıyabileceğine dikkat çekiyor. Bu durum, CHP İzmir’de yeni dönemde siyasi dengelerin yeniden şekillenebileceğine dair işaret olarak yorumlanıyor.

Aslanoğlu ve Kaya'dan parti meclisi hamlesi

Öte yandan, il başkanlığı sürecinde nabız yokladıkları bilinen ancak adaylıklarını açıklamayan Çağdaş Kaya ile önceki il başkanı Şenol Aslanoğlu’nun, yaklaşan kurultay öncesinde parti meclisi üyeliği için hazırlıklara başlayacakları öğrenildi. Parti kulislerinde, İzmir’den sürpriz bazı isimlerin de parti meclisi için gündeme gelebileceği ifade ediliyor.