Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, yönetim kurulu ile birlikte Konak İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.

Mazbatalar teslim alındı

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Çağrı Şırlancı ve CHP Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz'ın da katıldığı mazbata tesliminde Başkan Güç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ilçe seçim kurulu başkanından mazbatalarını teslim aldı.

Devir teslim töreni Aslanoğlu'nun evinde gerçekleşecek

Öte yandan devir teslim töreninin Çağatay Güç'ün, Şenol Aslanoğlu'nun evine giderek, gerçekleşeceği ve Başkan Güç'ün bu törenin ardından il başkanlığında görevine resmen başlayacağı açıklandı.