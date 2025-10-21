Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü mikrobölgeleme projesi kapsamında Bornova’da 7 bin hektarlık alanda 1375 sondaj kuyusu açıldı. Üç yıl süren çalışmalarda 32 bin deney yapılarak bölgenin zemin riskleri ve yerleşime uygunluk durumu belirlendi.

İzmir’de deprem araştırmaları çok yönlü sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası depremlere karşı kentin zemin yapısını detaylı biçimde analiz etmeye devam ediyor. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen araştırmalar kapsamında Bornova’da gerçekleştirilen mikrobölgeleme çalışması tamamlandı. Yaklaşık 7 bin hektarlık alanda yürütülen projede, sahadan alınan numuneler Egeşehir Laboratuvarı’nda incelendi. Üç yıl süren analizlerde 32 bin deney gerçekleştirildi.

1375 sondaj kuyusundan alınan numuneler incelendi

Bornova genelinde Evka 3, Işıkkent, Mevlana, Kazım Dirik, Altındağ ve ilçe merkezi olmak üzere geniş bir bölgede 1375 sondaj kuyusu açıldı. Bu kuyulardan alınan numuneler üzerinde 20 bin zemin mekaniği ve 12 bin kaya mekaniğideney yapıldı. Elde edilen veriler, uzman ekipler tarafından değerlendirilerek Bornova’nın jeolojik yapısı ve riskli zemin bölgeleri ortaya çıkarılacak. Bu veriler, yeni yapılacak binaların tasarım parametrelerine rehberlik edecek.

“Amaç, afet yönetimine bilimsel altyapı kazandırmak”

Egeşehir Laboratuvarı Teknik Şefi Gökçe Nazlı Kalbaz, çalışmaları çok disiplinli bir yaklaşımla yürüttüklerini belirterek şu bilgileri paylaştı: “Jeolojik, jeofizik, hidrojeoloji, tektonik ve paleosismolojik analizlerle Bornova’nın deprem tehlikesini ve zemin davranışını değerlendirdik. Nihai hedefimiz; kentsel planlama, afet yönetimi ve mühendislik uygulamaları için güçlü bir veri sistemi oluşturmak.” Kalbaz, Bornova’nın zemin yapısının üç boyutlu olarak modellenmesi sayesinde, sıvılaşma potansiyeli, zemin büyütmesi ve yerleşime uygunluk gibi kriterlerin haritalandırıldığını da ifade etti. “Bu veriler sadece afet risk yönetiminde değil, kentin gelecekteki planlamasında da doğrudan kullanılacak. Bornova’nın ardından Karşıyaka bölgesinden alınan numunelerin analizi başlayacak.”

Bilimsel veriler kent planlamasına yön verecek

Bornova mikrobölgeleme projesi, İzmir’in zemin yapısına ilişkin en kapsamlı bilimsel çalışma olarak değerlendiriliyor. Elde edilen verilerle birlikte İzmir’in deprem risk haritası daha net bir şekilde ortaya konacak. Bu kapsamda oluşturulan sıvılaşma, yer ivmesi ve yerleşime uygunluk haritaları, İzmir’in afet yönetimi ve kentsel planlama stratejilerine doğrudan rehberlik edecek.