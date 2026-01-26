Son Mühür / Atakan Başpehlivan Dün gergin bir atmosferde tamamlanan İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası seçimlerinin ardından ortaya çıkan sonuçlar, esnaf camiasında yeni bir dengeye işaret etti.

İESOB seçimleri öncesi tablo netleşiyor

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata’nın destek verdiği adayların büyük bölümünün sandıktan galip çıkması, önümüzdeki aylarda yapılması planlanan İESOB seçimleri öncesinde gerçekleşecek tabloya dair önemli ipuçları verdi.

Yalçın Ata farkını ortaya koydu

Geçtiğimiz haftalarda İzmir Ayakkabıcılar Odası’nda gerçekleşen seçimlerde ilk olarak Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin çıkardığı adayı yüksek bir farkla mağlup eden ve seçimin ardından kürsüden gerçekleştirdiği konuşmasında meydan okuyan Ata’nın dün tamamlanan oda seçimleri ile birlikte desteklediği adayların kazandığı ve yoluna emin adımlarla devam ettiği öğrenildi.

Oda başkanlarının desteği Ata'dan yana

Esnaf çevrelerinden edinilen bilgilere göre, İzmir’de en fazla üyeye sahip meslek örgütlerinden biri olan İzmir Emlak Komisyoncuları Odası’nda seçimleri yeniden kazanarak güven tazeleyen Mesut Güleroğlu’nun, İESOB Başkanı Yalçın Ata’ya yakınlığıyla bilindiği ifade ediliyor.

Öte yandan, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nda göreve seçilen Erkan Özkan’ın da Ata ile uyumlu bir çalışma süreci yürüteceği esnaf camiasında dile getirilirken, 8 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan İzmir Kuyumcular Odası seçimlerinde aday olan mevcut başkan Murat Kurtuluş Buyrukçu'nun da İESOB Başkanı Ata'ya yakın bir noktada olduğu aktarıldı.

Doğan Kılıç'tan, Yenice'ye büyük fark

Halkapınar’da bulunan Atatürk Stadyumu’nda dün gerçekleştirilen ve zaman zaman tartışmalara sahne olan İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası seçimleri, esnaf siyasetinde dengeleri yeniden şekillendirdi.

İESOB Başkanı Yalçın Ata’ya yakınlığıyla bilinen Doğan Kılıç’ın, eski başkan Aykut Yenice karşısında sandıktan açık farkla galip çıkması, Ata’nın önümüzdeki aylarda yapılacak İESOB seçimleri öncesinde elini güçlendirdiği şeklinde yorumlandı.