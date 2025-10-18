Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Hukuk Komisyonu Başkanı ve avukat Dr. Murat Aydın, 17 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen 39. Olağan İl Kongresi sonrası yaptığı açıklamada, İzmir İl Yönetim Kurulu’na seçildiğini duyurdu. Aydın, aday gösteren, destek veren ve oy veren tüm partililere teşekkür ettiğini belirtti.

GÜÇ KONGREDE KISA SÜRELİ SAĞLIK SORUNU YAŞAMIŞTI

CHP İzmir İl Başkanlığı’nın 39. Olağan Kongresi, Celal Atik Kapalı Spor Salonu’nda yoğun bir katılımla yapıldı. Kongrede tek aday olarak seçime giren Çağatay Güç, 473 geçerli oydan 447’sini alarak İzmir İl Başkanı seçildi. Kongrede konuşma yaptığı sırada fenalaşarak yere yığılan Güç’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YENİ YÖNETİMDE ESKİ İSİMLERE GÜVENOYU

Yeni il yönetiminde ve kurultay delege listesinde yer alan isimler netleşti. Listeye detaylı bakıldığında, eski isimlere güvenoyu verildiği görülüyor.

Dr. Murat Aydın, daha önceki açıklamalarında, CHP’ye yönelik sürdürülen operasyonları ve kayyum atamalarını eleştirerek, bu tür hamlelerin siyasi iktidarın ömrünü uzatmaya yönelik olduğunu ifade etmişti.