Son Mühür- Bir televizyon programına bağlanan görgü tanığı, olay gecesine dair çarpıcı iddialarda bulundu. Tanığa göre, Güllü’nün yaşamını yitirdiği gece evde hem kızının sevgilisi hem de yakın arkadaşı Sultan vardı.

Program sunucusu Ece Erken’in yönelttiği “O gece Güllü’nün kızının sevgilisi evde miydi?” sorusuna tanık, “Evet” yanıtını vererek önemli bir ayrıntıyı kamuoyuyla paylaştı.

“Sultan cenazede yoktu”

Tanık, Güllü’nün yakın arkadaşı Sultan’ın da evde bulunduğunu ancak cenazede görülmediğini belirtti. “Bu işi çözecek kişi Sultan’dır ama ortada yok. Polis onu bulacak, getirecek” sözleri, soruşturmanın seyrini daha da dikkat çekici hale getirdi.

Kıyafet çelişkisi gündemde

Tanığın dikkat çektiği bir başka detay ise kıyafet meselesi oldu. İddiaya göre Güllü, düşmeden önce siyah elbise giyerken yerde pijama ile bulundu. Bu durum, ölümün nasıl gerçekleştiği konusunda soru işaretlerini artırdı.

Tanık, “O gece hepimiz Güllü’yü siyah elbise ile gördük. Ancak düştüğünde pijama vardı. Anında düşmüş olsaydı elbisesi üzerinde olurdu” ifadelerini kullandı.

“Kameralarla oynanmış olabilir”

Program sunucuları, tanığın bu açıklamaları üzerine “Kayıtlarla mı oynanmış?” yorumunu yaptı. Kıyafet çelişkisi, olayın kaza değil planlı bir eylem olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Soruşturma derinleşiyor

Yeni bulgular, görgü tanıklarının ifadeleri ve kaybolan Sultan detayıyla birlikte Güllü’nün ölümü üzerindeki sır perdesi daha da kalınlaştı. Cinayet Büro ekipleri, dosyayı titizlikle incelemeye devam ediyor.