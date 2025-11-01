Son Mühür- CHP İzmir 39. Olağan İl Kongresi’nde il başkanı seçilen Çağatay Güç, göreve hızlı başladı. Geçtiğimiz pazartesi günü 40 kişilik il yönetimiyle bir araya gelerek görev dağılımını tamamlayan Güç, bugün Bakırçay bölgesinde yer alan belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da katılım sağladı. Görüşmede bölgedeki belediyelerin çalışmaları, eksiklikler ve ilçe örgütlerinin talepleri masaya yatırıldı.

BERGAMA’DAKİ SEL FELAKETİ NEDENİYLE SAHADA İNCELEME

Bergama’da yaşanan sel felaketi nedeniyle toplantının bu ilçede gerçekleştirildiği öğrenildi. Toplantının ardından bölgedeki hasarın tespiti amacıyla saha çalışması yapılacağı bildirildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İl Başkanı Çağatay Güç, “Bakırçay bölgesi ilçe belediye başkanlarımız ve ilçe başkanlarımızla Bergama İlçe Başkanımız İsmail Durmaz ve Belediye Başkanımız Prof. Dr. Tanju Çelik’in ev sahipliğinde bir araya geldik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın katıldığı toplantıda, örgütümüzü daha da güçlendirecek yol haritamızı konuştuk” ifadelerini kullandı.

“BİRLİKTE TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ İNŞA EDİYORUZ”

Parti içi dayanışmaya dikkat çeken Güç, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak İzmir’den yükselen güçlü bir sesle diyoruz ki: Türkiye’nin birinci partisi olarak umudu büyütüyor, dayanışmayı çoğaltıyoruz. Birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız. Birlikte, Türkiye’nin geleceğini inşa ediyoruz” dedi.

Sırada Gençlik Kolları Toplantısı Var

Çağatay Güç’ün yarın da CHP İzmir Gençlik Kolları İl Başkanı ve ilçe başkanlarıyla bir araya geleceği ve gençlik yapılanmasına dair istişare toplantısı yapacağı bildirildi.