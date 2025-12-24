Son Mühür / Yağmur Daştan - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 2026 yılı bütçe görüşmeleri tamamlanmasının ardından bütçede İzmir’in uzun yıllardır bekleyen projelerine özellikle de ikinci çevre yolu ve Halkapınar – Otogar Metro hattının planlara alınmamasına yönelik açıklamalarda bulunan Güç, “İzmir üvey evlat muamelesi görmeye devam ediyor” dedi.

Bütçe eleştirisi: Bu tabloyu anlamakta zorlanıyoruz

“Dün Parti Meclisi üyemiz ile yaptığımız görüşmede, bu yıl İzmir için toplamda yalnızca 24 milyar TL harcama yapıldığını öğrendik. Oysa İzmir’den toplanan vergi miktarı 800 milyar TL’nin üzerinde” sözleriyle açıklamalarda bulunan Güç, “Ayrılan bu 24 milyar TL’nin büyük bölümü tadilat ve tamirat işlerine harcanmış; bunun dışında depremde yıkılabilecek durumda olan yalnızca birkaç okul yapılmış. Bu tabloyu anlamakta gerçekten zorlanıyoruz. Bugün bir siyasi partinin gençlik kolları okullarda tadilat ve tamirat yapıyor ve bunu kamuoyuyla paylaşıyor. Bu gençlik kolları, iktidarın birlikte yol yürüdüğü bir siyasi partinin gençlik kollarına ait. Bizim asıl anlam veremediğimiz nokta da burada. İzmir, önümüzdeki dönemde de ne yazık ki üvey evlat muamelesi görmeye devam ediyor. Daha önce yaptığım basın açıklamalarında da ifade ettiğim gibi, milyarlarca liralık bütçeden İzmir’e yine yeterli pay ayrılmamış durumda” ifadelerini kullandı.

‘Eleştiri noktasına gelindiğinde sürekli eleştiriliyor’

İzmir’de uzun süredir yapılması beklenen ikinci çevre yolu ve Halkapınar-Otogar tren hattı için bütçede yer ayrılmadığına dikkati çeken Güç, “Hem İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne hem ilçe belediyelerimize ayrılan bütçeler kısılıyor; SGK ve vergi borçları üzerinden mali ve siyasi baskı kuruluyor. Buna rağmen İzmir’e yeni bir yatırım yapılmıyor. Ancak eleştiri noktasına gelindiğinde sürekli eleştiriyorlar. Sanki iktidar biziz de onlar muhalefet. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Ne kadar mali baskı uygularlarsa uygulasınlar, çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bizim tek beklentimiz, merkezi hükümetin İzmir’e hak ettiği yatırımları yapmasıdır” dedi.

“İlk kez açlık sınırının altında”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yürütülen asgari ücret çalışmaları sonrasında açıklanan 28 bin 75 liralık yeni asgari ücret hakkında da değerlendirmelerde bulunan Güç, şunları söyledi: “Türkiye’nin ekonomik durumu da ne yazık ki iç açıcı değil. Asgari ücret, ilk kez açlık sınırının altında belirlendi. Bu, iktidarın kendi yarattığı enflasyonu kontrol altına almak adına vatandaşın nasıl geçindiğini göz ardı ettiğini gösteriyor. Ülkenin geldiği ekonomik tablo gerçekten üzücü. Hep soruluyor: Bu ekonomi nasıl düzelecek diye. Ekonomi düzelir. Bu ülke çok zengin bir ülke. Coğrafi olarak son derece avantajlı bir konumdayız. 1950’lerden bu yana dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer almış bir ülkeyiz. Ancak son 5 yılda bu sıralamada geriye düştük. Ekonomi toparlanır; ancak bunun için öncelikle bu ülkeyi yönetemeyen zihniyetin değişmesi gerekir. Yanlış kararlar, hatalı politikalar bizi bu noktaya getirdi.”

‘Basına konuşmayın talimatı’ verildi mi?

Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan ve kendisinin CHP’li İlçe Başkanları’na ‘basına konuşmayın’ talimatı verdiğine yönelik iddiaların sorulması üzerine de Güç, “Söylediğimiz tek şey şuydu: Parti içindeki sorunları kendi içimizde, konuşarak çözelim. Sorun varsa gelinsin, il örgütüyle, ilçe örgütüyle birlikte çözelim dedik. Bunu basında, tartışmanın bir anlamı yok. Konu başka yönlere çekilmiş. Böyle bir şey yok tabi ki. Öyle şey mi olur?” diye konuştu.