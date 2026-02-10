İzmir’in en büyük ilçelerinden biri olan Buca’da, belediye çalışanlarının gerçekleştirdiği bir günlük iş bırakma eylemi sona ermesine rağmen temizlik sorunu çözülemedi. İlçenin pek çok noktasında biriken atık dağları ve çevreye yayılan ağır koku, mahalle sakinlerinin sabrını taşırırken; vatandaşlar bu durumun artık kronik bir ihmale dönüştüğünü savunuyor.

Sokaklar ve çocuk parkları atık dağlarına teslim

Buca Belediyesi bünyesinde yürütülen grev sürecinin tamamlanmasının ardından hayatın normale dönmesi beklenirken, sokaklardaki manzara tam tersi bir tabloyu ortaya koydu. Ana arterlerden en ücra ara sokaklara, hatta oyun parklarının hemen yanına kadar taşan çöp yığınları, ilçeyi adeta dev bir atık merkezine çevirdi. Konteyner kapasitelerinin aşılması sonucu yollara savrulan çöpler, sadece görsel bir kirlilik oluşturmakla kalmayıp, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden ağır bir kokunun tüm ilçeye yayılmasına neden oldu. Bölge halkı, temizlik hizmetlerindeki aksamanın sadece bir günlük greve bağlanamayacağını, sorunun uzun süredir devam eden bir yönetim zafiyeti olduğunu iddia ediyor.

"Sinek ve fare istilası kapıda"

Yaşanan bu çevre felaketine karşı tepkisini dile getiren Nagihan Derin isimli mahalle sakini, belediye yetkililerine acil müdahale çağrısında bulundu. Sokaklardaki mevcut durumun çocukların sağlığı üzerinde kalıcı hasarlar bırakmasından endişe ettiğini belirten Derin, çöplerin birikmesiyle birlikte bölgede sinek ve fare sayısında ciddi bir artış yaşandığını kaydetti. "Kokudan yürümek imkansız hale geldi, çocuklarımız mikrop kapıp hasta oluyor" diyen Derin, temizlik ekiplerinin nadiren yaptığı müdahalelerin geçici bir çözümden öteye gidemediğini ve Buca genelinde sistematik bir temizlik sorununun hakim olduğunu ifade etti.

"Kalıcı çözüm bekliyoruz"

Çöp yığınlarının yarattığı tahribata dikkat çeken bir diğer vatandaş Recep Koca ise, atıkların düzenli toplanmamasının bölgeyi yaşanmaz kıldığını vurguladı. Özellikle hava sıcaklıklarının yükseldiği dönemlerde kokunun dayanılmaz bir boyuta ulaştığını söyleyen Koca, çöp konteynerlerinin boşaltılmaması nedeniyle her geçen saat tablonun daha da ağırlaştığını belirtti. Yetkililerin geçici açıklamalar yerine modern ve kalıcı bir atık yönetim sistemi kurması gerektiğini savunan Bucalılar, vergilerini ödedikleri hizmetin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini talep ederek kentin hijyen standartlarının bir an önce yükseltilmesini bekliyor.