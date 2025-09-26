Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemli davaları reddetti. 17 sayfalık gerekçeli kararda, iddiaların somut belgelerle desteklenmediği ve mutlak butlan koşullarının oluşmadığı vurgulandı.

İptal talebi usulden reddedildi

CHP 38. Olağan Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi’nde “delegelere menfaat sağlandığı ve iradelerinin fesada uğratıldığı” iddialarıyla açılan davalar birleştirilerek Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, İstanbul İl Başkanlığı aleyhine açılan davayı husumet yokluğu nedeniyle, kurultay davasını ise devam eden başka dava bulunduğu gerekçesiyle usulden reddetti.

“Somut belge sunulmadı”

17 sayfalık gerekçeli kararda, kurultayın “mutlak butlan” ile geçersiz sayılması talebine ilişkin somut bir belgenin sunulmadığına işaret edildi. Kararda, işlemin baştan itibaren yok hükmünde sayılmasını gerektirecek olguların tanık beyanıyla ispatlanamayacağı da vurgulandı.

Delegeye menfaat iddiası butlan doğurmaz

Mahkeme, delegelere menfaat sağlandığı iddiasının ancak bireysel cezai sorumluluk doğurabileceğini, bunun seçim sonuçlarını butlanla geçersiz kılmaya yeterli olmadığını belirtti. Gerekçede, “delegenin dolandırıldığına ilişkin bir fiil bulunmadığı” açıkça kaydedildi.

Husumet yetkisi: İl Başkanlığı değil Genel Merkez

Kararda, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın tüzel kişiliği olmadığı için husumetin parti genel başkanlığına yöneltilmesi gerektiği tespiti yapıldı. Bu nedenle İstanbul İl Başkanlığı aleyhine açılan dava “dava şartı yokluğu” gerekçesiyle reddedildi.

Oy kullanan delegelere ilişkin itirazlar

Davacı tarafın “600’den fazla üye olmayan delegenin oy kullandığı” iddiası da incelendi. Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’nun kayıtları doğrultusunda oy kullanan delege sayısında hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek bu itiraz da reddedildi.

Tanık talepleri reddedildi

Mahkeme, mutlak butlanın ancak açık hukuksuzluk hallerinde mümkün olduğunu, tanık beyanıyla ispat edilemeyeceğini belirtti. Bu nedenle, davacı tarafın tanık dinletme talepleri reddedildi.

Ceza davası bekletici mesele yapılmadı

Kurultaylara hile karıştırıldığı iddiasıyla açılan ceza davasının bekletici mesele yapılması da kabul edilmedi. Kararda, ceza davasında verilecek kararın yalnızca bireysel cezai sorumluluk doğuracağı, seçimlerin geçerliliğini ortadan kaldırmayacağı vurgulandı.

Genel ahlak ve mutlak butlan şartları yok

Gerekçeli kararda, Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanan “genel ahlaka aykırılık” suçlarının bu davaya konu olmadığı, mutlak butlanı doğuracak unsurların da bulunmadığı belirtildi. Böylece hem kurultayın hem de İstanbul İl Kongresi’nin iptali taleplerinin reddine karar verildi.

