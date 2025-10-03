CHP İstanbul İl Başkanlığı, 39. Olağan İl Kongresi için hazırlıklarını tamamladı. İl Başkanlığı’ndan yapılan duyuruya göre kongre, 19 Ekim Pazar günü Bayrampaşa’da bulunan İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde yapılacak.

Nisaplı ve nisapsız oturumlar

Kongrenin ilk oturumu saat 08.00–11.00 arasında nisaplı olarak gerçekleştirilecek. Çoğunluğun sağlanamaması halinde ise aynı gün saat 13.00’te nisapsız şekilde devam edecek. Böylece İstanbul örgütü, yeni yönetimi belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Tüm üyelere katılım çağrısı

CHP İstanbul İl Başkanlığı, yayımladığı duyuruda tüm örgüt üyelerini kongreye katılmaya davet etti. İl yönetimi, kongrenin “katılımcı demokrasi ruhu içinde” geçmesi gerektiğini vurguladı.

YSK kararını açıkladı!

YSK'dan da kongre ile ilgili karar geldi. İşte, YSK'nın söz konusu kararı: