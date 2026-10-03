Son Mühür- Mevsim değişikliğinin yaşandığı bu dönemlerde Bornova Belediyesi'nin kent tarımını desteklemek, kadın emeğini görünür kılmak ve sağlıklı gıdayı sofralara taşımak amacıyla hayata geçirdiği kent bostanlarında da tatlı bir heyecan oluşuyor. İlçe genelindeki bostanlarda ve Yakaköy’deki dayanışma tarlasında yazlık sebzelerin bereketli hasat döneminin sona ermesinin ardından, kışlık sebze fideleri toprakla buluşmaya başladı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Pınarbaşı ve Altındağ Kent Bostanları’nda düzenlenen fide dikim etkinliklerine bizzat katılarak üretici kadınların heyecanına ortak oldu.

Hedef: Bostanı olmayan mahalle bırakmamak

Dünyadaki en büyük gücün üretim olduğundan bahseden Başkan Eşki kadınlarla tekt tek sohbet ederek şöyle konuştu:

"Dünyadaki en büyük güç üretim gücüdür. Dünyada ürettiğiniz kadar varsınız; hatta evinizin içinde de ürettiğiniz kadar varsınız. 50 bin metrekareye ulaşan kentsel tarım alanlarımız ve 9 kent bostanımız sadece sebze yetiştirilen alanlar değil; kadınlarımızın ev ekonomisine katkı koyduğu, sosyalleştiği ve dayanışmayı büyüttüğü birer yaşam alanıdır. Atıl alanları bu şekilde yemyeşil ve üreten yerlere dönüştürmek, sizlerin yüzünde bir tebessüm oluşturmak bizleri çok mutlu ediyor. Hedefimiz Bornova’da bostanı olmayan mahalle bırakmamak ve bu sayıyı daha da artırmak."

Başkan Eşki’ye teşekkür’

Bornova Belediyesi'nin hayatlarında çok önemli bir pencere açtığını belirten 1160 üretici kadın ise Başkan Eşki'ye teşekkürlerini iletti.

Bornova Belediyesi, betonlaşmaya karşı şehir içinde nefes alan alanlar yaratarak yerel tarımı dev bir üretim ağına dönüştürdü. İlçe genelinde aktif olarak faaliyet gösteren kent bostanı sayısı 9’a yükselirken, Yakaköy Dayanışma Tarlası ile birlikte Bornova’daki toplam kentsel tarım alanı 50 bin metrekareye ulaştı.