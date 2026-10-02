Son Mühür- Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Binbir Gıda Konferans Salonunda gerçekleştirilen Ege Üniversitesi(EÜ) Kalite Topluluğu (EgeKAT) tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde hayata geçirilen “Üretken Yapay Zeka Uygulamalarında Etik Yaklaşımlar ve Kalite Zirvesi”ne , Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Boyacı, EÜ Kalite koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Hande Gürer Orhan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Gerçekleşen programda hızla gelişen yapay zeka teknolojilerinin akademik dünyaya entegrasyonu ve bu süreçte etik değerlerin korunması konuları detaylı bir şekilde ele alındı.

“Etik değerlerin olmadığı yerde kaliteden söz edilemez”

Etkinliğin açılışında konuşan Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Boyacı, “ Bugün burada birbirini besleyen ve tamamlayan iki temel kavram olan ‘etik yaklaşımlar ve kalite’ üzerine konuşacağız. Etik değerlerin olmadığı bir yerde kaliteden söz etmek mümkün değildir; dolayısıyla günümüzde kalitenin tesisi için etik süreçler her zaman ön plana çıkmaktadır. Üniversite olarak kaliteye verdiğimiz önemin en somut göstergesi aldığımız sertifika ve başarılardır.

YÖKAK tarafından tam akredite edilen ilk üniversitelerden biriyiz ve ikinci akreditasyon sürecimizin de başarıyla tamamlanacağına inanıyoruz. Aynı zamanda Türkiye’de ‘Araştırmada İnsan Kaynakları Mükemmeliyet Ödülü’ne sahip dört devlet üniversitesinden biri olmanın gururunu taşırken, ‘Engelsiz Ege’, ‘GreenMetric’ ve ‘Mavi Kampüs’ gibi alanlarda da üst sıralarda yer alıyoruz. Ancak tüm bu belgeler kalitenin görünen yüzüyse, asıl odak noktamız ve en büyük kaynağımız değerli gençlerimizdir. Günümüz ekonomisinde en kritik faktör insan kaynağıdır; sizler etik değerlere ve güçlü bir bilgi birikimine ne kadar sahip olursanız, geleceğimiz ve ekonomimiz de o kadar güçlü olacaktır” dedi.

Yapay zekanın akademik dünyadaki yeri konuşuldu

EÜ Kalite koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Hande Gürer Orhan ise burada paylaşılan tecrübeler profesyonel ağların temellerinin atıldığından bahsederek “Üniversitemiz kalite yolculuğuna YÖKAK değerlendirmeleri ve kurumsal akreditasyonla başladı. Ardından kalite elçisi gençlerimiz de bu sürece dâhil oldu. 2022’de ev sahipliği yaptığımız YÖKAK Kalite Elçileri Zirvesi gibi, kalite topluluğumuzun düzenlediği bu buluşma da gençleri bir araya getirmesi bakımından son derece kıymetlidir. Salonda geleceğin kalite koordinatörleri, dekanları ve rektörleri oturuyor.

Burada paylaştığınız tecrübeler profesyonel ağlarınızın temelini atıyor. Yapay zekâ, insan ilişkilerinin, burada oluşturduğunuz sinerjinin ve yüz yüze etkileşimin yerini asla tutamaz. Bugün vurguladığımız gibi yapay zekânın etik ve sınırlı kullanımı son derece kritiktir. İnsan ilişkilerinin doldurulamaz değerini bilerek, bu sorumlulukla geleceği inşa edeceğinize yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Akademik dürüstlük ve veri güvenliği vurgusu

EgeKAT Topluluk Başkanı Yüksek Mühendis Onurkan Antepli, yapay zekanın akademik dürüstlük ilkelerinden taviz verilmeden kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Antepli, “Hepinizin tanıklık ettiği üzere, üretken yapay zeka teknolojileri akademik dünyada ve günlük yaşantımızda olağanüstü bir hızla yaygınlaşıyor. Ancak bu hızlı dönüşüm, beraberinde kritik bir soruyu da getiriyor.

Amacımız bu araçları sadece kullanmak değil, etik ve kalite çerçevesinde kurumsal stratejimizin bir parçası olarak anlamlandırmaktır. Yapay zekânın ürettiği bilgiyi eleştirel bir süzgeçten geçirebilmemiz, akademik dürüstlük ilkelerinden taviz vermememiz, veri güvenliği bilincine sahip olmamız ve teknolojinin eğitim süreçlerindeki etkisini doğru değerlendirmemiz artık bir tercih olmaktan çıkıp çağımızın vazgeçilmez bir gerekliliği haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin söz sahibi olduğu model hedefleniyor

Ege Üniversitesi Kalite Topluluğu Başkan Yardımcısı Aral Kavasoğlu ise temel amaçlarının kaliteli eğitimin uygulandığı ve öğrencilerin söz sahibi olduğu bir model oluşturmak olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

“100'ü aşkın üyeden oluşan güçlü bir ekip olarak, kaliteyi sadece bir yönetim sistemi olarak görmüyor; bu bilinci üniversitemizin geneline yaymayı hedefliyoruz. Temel amacımız, kaliteli eğitimin uygulandığı ve öğrencilerin söz sahibi olduğu bir model oluşturmaktır. Bu doğrultuda, İzmir genelindeki tüm kalite topluluklarını bir araya getirerek ortak paydaşlar kurmayı gayret ediyoruz”

