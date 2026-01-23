Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziemir Gençlik Kolları Başkanı Akgün’ün görevinden ayrılmasının ardından kamuoyunda yankı bulan "yeni başkan arayışı" tartışmaları, partinin iç dinamikleri üzerine çeşitli iddiaları beraberinde getirdi. Bazı medya organlarında yer alan; İlçe Başkanı Çağrı Şırlancı’nın Emirhan Korkmaz’ı, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık’ın ise Melisa Yılmaz’ı bu makam için desteklediği ve iki yönetim arasında bir güç savaşı yaşandığı yönündeki haberler, ilçede siyasi tansiyonu yükseltti. Ancak iddiaların odağındaki isimler, ortaya atılan bu senaryoların hiçbir somut dayanağı olmadığını belirterek sürece dair sessizliklerini bozdu.

Melisa Yılmaz ve Emirhan Korkmaz’dan açıklama

Tartışmaların merkezinde yer alan Melisa Yılmaz ve Emirhan Korkmaz ile yapılan birebir görüşmeler, kulislerde konuşulanların aksine taraflar arasında herhangi bir adaylık yarışı ya da dayatma olmadığını ortaya koydu. Her iki isim de bugüne kadar ne kendilerine resmi bir görev tebliği yapıldığını ne de kendilerinin böyle bir makam için girişimde bulunduklarını net bir dille ifade etti. Yapılan açıklamalar, isimler üzerinden yürütülen bu polemiğin aslında CHP Gaziemir örgütünü ve yerel yönetimi yıpratmayı hedefleyen, bilinçli kurgulanmış bir provokasyon çabası olduğu görüşünde birleşti.

"Gençlik Kolları Başkanlığı gibi bir beklentim yok"

İddialarda adı geçen Melisa Yılmaz, isminin gençlik kolları üzerinden polemik malzemesi yapılmasını "stratejik bir yıpratma hamlesi" olarak değerlendirdi. Konuyla ilgili kararlı bir duruş sergileyen Yılmaz, gençlik kolları başkanlığına dair hiçbir dönemde talebinin olmadığını ve gelecekte de böyle bir hedefinin bulunmadığını vurguladı. Göreve gelecek ismin liyakatle seçilmesi gerektiğinin altını çizen Yılmaz, makamın; ilçedeki 16 mahallede emek veren, sahadan gelen ve gençlik örgütünün mutfağında yetişmiş bir partiliye emanet edilmesinin en doğru karar olacağını savundu. Yılmaz, örgüt içinden çıkacak böylesi bir ismin her zaman en güçlü destekçisi olacağını da sözlerine ekledi.

"Kriz algısı yapaydır"

Süreçteki bir diğer kilit isim olan Emirhan Korkmaz da benzer bir yaklaşımla, isminin bir dayatma figürü olarak kullanılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Çıkan haberlerin parti içerisinde suni bir çatışma ortamı varmış gibi göstermeye çalıştığını belirten Korkmaz, asıl amacın CHP’nin birlik beraberlik ruhuna zarar vermek olduğunu ifade etti. Hem Yılmaz hem de Korkmaz, partinin yetkili kurullarının alacağı her türlü karara saygı duyacaklarını belirterek; kendilerine görev düşerse sorumluluktan kaçmayacaklarını ancak görev kime verilirse verilsin asıl önemli olanın şahsi ikballer değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlü mücadelesi olduğunu dile getirdiler. Gelinen noktada, Gaziemir’de yaşanan bu tartışmaların teyit edilmemiş bilgilerle servis edilen yapay bir gerilimden ibaret olduğu tescillenmiş oldu.