Son Mühür / Atakan Başpehlivan Tüm Emeklilerin Sendikası İzmir Şubeleri, Konak'ta bulunan YKM önünde gerçekleştirdikleri basın açıklamasında geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi önünde canına kıyan emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nu anarak, iktidara yönelik eleştirilerde bulundu.

Semra Süren: Ali Şekeroğlu daha ne deseydi?

Basın açıklamasını platform adına okuyan ve mücadelelerinin demokratik meşru bir hak mücadelesi olduğunu aktaran Tüm Emeklilerin Sendikası Buca Şube Başkanı Semra Süren, "25 Eylül’de, Ankara’da Anayasa Mahkemesi önünde ve Türkiye’nin dört bir yanında emekliler seyyanen zam ve insanca yaşam talepleriyle alanlara çıktığı sırada, emekli polis Ali Şekeroğlu’nun Anayasa Mahkemesi önünde yaşamına son vermesi hepimizi derinden sarsmıştır. Öncelikle bir kez daha açıkça ifade ediyoruz: Hiçbir emekli, hiçbir yurttaş öfkesini ve çaresizliğini kendi canına ya da bir başkasının canına zarar verecek noktaya taşımamalıdır. Bizim mücadelemiz barışçıl, demokratik ve meşru bir hak mücadelesidir.

Emeklilerin insanca ve onurlu bir yaşama kavuşmasının yolu örgütlenmekten, dayanışmadan ve birlikte mücadeleden geçmektedir. Ancak Ali Şekeroğlu’nun ölümünü yalnızca “bireysel bir intihar” olarak görüp arkasındaki ekonomik, toplumsal ve siyasi koşulları yok saymayı da kabul etmiyoruz. Çünkü Ali Şekeroğlu daha önce ne istediğini kendi sözleriyle anlatmıştı: 'Anayasal hak olan insan gibi yaşamak ve geçinebilmek için sesimizi duyuralım' Yönetenlere seslenerek: “Devletimizi ve bizleri yönetenler de duysun.” demişti. Bir başka paylaşımında: “Vatan sevgimizi kimse sorgulayamaz, ancak açlıkla da cezalandıramaz.” diye yazmıştı. Ve Anayasa Mahkemesi önüne geldiğinde elindeki dövizde: "Para için değil onurumuz değil" yazıyordu.

Ali Şekeroğlu daha ne deseydi? Bu nedenle soruyoruz: Bu yalnızca bir intihar mıdır? Biz bu ölümün yaşandığı koşulların siyasi sorumluluğunu görüyoruz ve bu anlamıyla söylüyoruz: Bu yalnızca bir intihar değil, siyasi bir cinayettir Emeklilerin içine sürüklendiği ekonomik çıkmazın sonuçları artık yalnızca mutfakta, pazarda, kirada ve faturalarda görülmüyor. Yoksulluğun psikolojik ve toplumsal sonuçları da giderek ağırlaşıyor. Bu tablo kendiliğinden ortaya çıkmadı. Emekli aylıklarını emekliler belirlemedi. 5510 sayılı yasayı emekliler çıkarmadı. Seyyanen artışın çalışan kamu görevlilerine verilip emeklilere yansıtılmamasına emekliler karar vermedi" dedi.

"Yarından korkmadan yaşamak istiyoruz"

Son olarak, yarından korkmadan yaşamak istediklerini vurgulayan Süren, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bütçeyi, vergi politikasını, sosyal güvenlik sistemini ve kamu kaynaklarının nereye aktarılacağını emekliler belirlemedi. Bunları siyasi iktidar belirledi. Dolayısıyla bugün milyonlarca emeklinin içine sürüklendiği yoksulluğun, geçim sıkıntısının ve geleceksizliğin siyasi sorumlusu, yıllardır bu politikaları uygulayan AK Parti iktidarıdır. 5510 sayılı yasayla emekli aylıklarını aşağı çeken sistemi kuran, emeklilerin milli gelirden aldığı payın gerilemesine yol açan politikaları sürdüren, seyyanen artışı emeklilere vermeyen ve milyonlarca emeklinin “Geçinemiyoruz” feryadını duymayan siyasi iktidar bu sorumluluktan kaçamaz. Ali Şekeroğlu’nun ölümünün bütün nedenlerini bilemeyiz ve tek bir nedene indirgeyemeyiz.

Ancak bir emekli “İnsan gibi yaşamak istiyorum”, “Açlıkla cezalandırmayın”, “Yönetenler sesimizi duysun” dedikten sonra Anayasa Mahkemesi önünde yaşamına son veriyorsa, siyasi iktidar ortaya çıkan bu ağır tablonun sorumluluğunu görmezden gelemez. Üstelik hâlâ iktidardan bu sorumluluğu üstlenen güçlü bir açıklama duymuyoruz. Bir emekli Anayasa Mahkemesi önünde yaşamını yitiriyor ve siyasi iktidar sessizliğini sürdürüyor. Bunu normalleştirmeyeceğiz. Bir tarafta emekliye “Kaynak yok” deniliyor. Diğer tarafta milyarlarca liralık fon ve borsa soruşturmaları kamuoyunun gündemine geliyor. Faize trilyonlarca lira ayrılıyor. Kamu kaynaklarının kimlere ve hangi önceliklerle aktarıldığı tartışılıyor. Bir ömür verdiğimiz emeğin ve ödediğimiz primlerin karşılığını istiyoruz. İnsanca beslenmek, barınmak, sağlık hizmetlerine ulaşmak; çocuklarımıza ve torunlarımıza mahcup olmadan, yarından korkmadan yaşamak istiyoruz"