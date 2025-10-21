ChatGPT Atlas, OpenAI tarafından yeni duyurulan bir web tarayıcısıdır ve ilk olarak macOS için yayınlandı. ChatGPT Atlas’ın temel versiyonu ücretsiz olarak indirilebiliyor ve kullanılabiliyor. Tarayıcıyı yükleyerek web sayfalarında gezinirken ChatGPT’yi doğrudan kenar çubuğu üzerinden ücretsiz şekilde kullanabiliyorsun. Yani, programı indirip temel özelliklerinden faydalanmak için herhangi bir ücret talep edilmiyor.

ChatGPT Atlas ücretsiz mi?

Ancak, ChatGPT Atlas'ta veya genel ChatGPT ürünlerinde daha gelişmiş özellikler, ek fonksiyonlar veya GPT-4/4o gibi ileri modelleri kullanmak istediğinde ücretli abonelik (ChatGPT Plus/Pro) seçenekleri devreye giriyor. Standart kullanımda ise Atlas ve ChatGPT ücretsiz şekilde erişiliyor, yalnızca Plus veya Pro için aylık üyelik ücreti ödenmesi gerekiyor.

Özetle: ChatGPT Atlas bedava kullanılabiliyor, herhangi bir ücret ödemeden temel fonksiyonlardan faydalanmak mümkün. İleri seviye ve profesyonel özellikler için ise ücretli planlar sunuluyor.

Hangi işletim sistemlerinde kullanılabilir?

ChatGPT Atlas ilk olarak macOS işletim sistemi için yayınlandı ve şu anda sadece Mac bilgisayarlarda indirilebiliyor. OpenAI, resmi olarak Windows, iOS ve Android için de Atlas tarayıcısının çıkacağını, şu an geliştirme sürecinin devam ettiğini açıkladı. Yani yakın zamanda Windows bilgisayarlar ile iPhone ve Android telefonlarda da kullanılabilir olacak.

Şu an için en güncel versiyon sadece macOS’ta aktif; Agent Mode gibi özel etkileşimli araçlar ise ilk etapta ChatGPT Plus, Pro veya Business abonelerine önizleme olarak sunuluyor. Yakında Windows ve mobil sürümler duyurulduğunda tüm temel fonksiyonlar bu platformlarda da çalışacak.

Kısacası, ChatGPT Atlas bugün itibarıyla yalnızca macOS’ta kullanılabiliyor; Windows, iOS ve Android için çıkışı “yakında” olarak planlanıyor.