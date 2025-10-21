ChatGPT Atlas, OpenAI tarafından Ekim 2025’te tanıtılan, yapay zekâ destekli modern bir web tarayıcısıdır. Geleneksel tarayıcılardan farklı olarak, yapay zeka entegrasyonu ile internet gezinme, bilgi bulma ve içerik yönetimi süreçlerini çok daha akıllı ve verimli hale getiriyor. Atlas’ın en belirgin özelliği, ChatGPT yapay zekâ modelini doğrudan tarayıcıya entegre etmesi ve kullanıcının gezindiği sayfalardaki içeriği akıllı analizlerle özetleyebilmesi, öneriler sunabilmesi ve anlık olarak yardımcı olabilmesi.

ChatGPT Atlas Nedir?

Tarayıcı, Mac işletim sistemi ile uyumlu ilk sürümünde çıktı. Kısa süre içinde Windows ve mobil (iOS/Android) platformlara da gelecek. Atlas üzerinde klasik web sayfalarında gezinti yaparken, bir kenar çubuğu aracılığıyla ChatGPT fikir sorabilir, sayfa özetleyebilir, kod veya görsel analizleri alabilirsin. “Agent Mode” özelliği sayesinde, birden fazla adım gerektiren işlemler için otomatik akışlar oluşturabilir ve yapay zekâya belirli görevleri baştan sona yaptırabilirsin.

ChatGPT Atlas Nasıl Kullanılır?

İndirme ve Kurulum: ChatGPT Atlas’ı resmi OpenAI web sitesinden indirip bilgisayarına kurabilirsin (şu anda sadece macOS’ta aktif). Hesap Oluşturma/Giriş Yapma: OpenAI hesabın varsa giriş yap, yoksa hızlıca ücretsiz hesap oluşturabilirsin. Web Gezinme: Klasik web sayfalarında gezinirken, Atlas yapay zekâ kenar çubuğu sağda sürekli erişilebilir durumda kalır. Akıllı Sorgulama: Ziyaret ettiğin sayfada ChatGPT’ye sorular sorabilir, metni özetlemesini ya da bilgi çıkarmasını isteyebilirsin. Agent Mode: Kapsamlı iş akışı veya otomasyon gerektiren işlemlerde (örneğin; birden fazla web sayfasından veri derleme, makale oluşturma gibi) “agent” özelliğini kullanabilirsin. İleri Özellikler: Kod analizleri, görsel yorumlama gibi ileri özellikler, ChatGPT Plus veya Pro aboneliği ile açılabilir.

Atlas ile ChatGPT’nin birleşimi sayesinde hem içerik, hem navigasyon, hem de veri analizi işlemlerini yapay zekâ ile hızlı ve kolay biçimde tamamlayabilirsin. Kullanıcı arayüzü sade ve modern; arama, özetleme, öneri, kod ve görsel analizi gibi akıllı araçlar her sayfada ve anında erişilebilir.

Kısacası, ChatGPT Atlas; daha akıllı web gezintisi, anında bilgi analizi ve verimli içerik üretimi için özel olarak tasarlanmış, kullanıcıya tam entegre bir yapay zekâ tarayıcısıdır.